67歲資深演員張晨光1990年和妻子謝美惠結婚，生下兩子，長子張鈞傑（Jason）明(7日)大喜舉行婚宴，據知人緣好的張晨光已經廣發喜帖，邀不少知名星友到場吃喜酒。而媒體報導，張晨光的兒媳身分曝光，是張鈞傑的初戀女友郭培利，兩人愛情長跑8年走入禮堂，可見張鈞傑跟爸爸一樣都是專情一族。

陳美鳳今年2月曾曬出和昔日拍戲戰友的合影，可見眾人齊聚一堂，包括導演馮凱、張晨光賢伉儷及大兒子張君傑的合照，當時陳美鳳說：「光哥兒子也太帥，而且耳朵和爸爸一模一樣，小孩還真不能偷生」。而張鈞傑明將在文華東方酒店舉行婚宴，據《鏡週刊》報導，張鈞傑和另一半郭培利都是多倫多大學的校友，女方是張鈞傑的初戀，不僅都是學霸，郭培利還是英屬哥倫比亞大學的統計碩士。

陳美鳳今年2月曬出和張晨光、張鈞傑合照。（圖／翻攝自陳美鳳 MeiFen臉書）

據知，張晨光兒子明天的婚禮將走樸實風格，用兩人的英文名字組成愛心代表婚禮LOGO，而張鈞傑和老婆親力親為籌畫整場婚宴，許多和張晨光交情好的藝人如陳美鳳、苗可麗、王彩樺、楊銘威、鄭仲茵、導演王為等，陳莎莉、藍心湄等人都是婚宴的座上賓。

張晨光近年將重心移往大陸，2021年爆出他在直播帶貨時被沒禮貌的粉絲罵哭，虧他不好好拍戲改來賣貨根本是「晚節不保」，讓張晨光難過到淚灑鏡頭前，最後還鞠躬致歉，引來不少網友替張晨光叫屈，「心疼張晨光」關鍵字更登上熱搜，而張晨光受訪表示，自己不管做哪樣工作都會全力以赴，不會影響到他的演技實力，「我在空檔做直播，有何不對，如果對我的戲有影響，我也不稀罕那些人看，我堅持演好戲、演好角色。」