近日有業者將進口美國豬肉，產地標示為加拿大、英國，引發「洗產地」疑慮。資深媒體人趙少康今(6日)在臉書點名，四大公投時代表民進黨政府跟他辯論的中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳，如今高升到外交部當次長，但他說進口美豬就可以加入的跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，什麼時候可以進去？

趙少康指出，民進黨讓美國豬肉進入台灣，當時說這是讓台灣加入國際經貿組織不得不的決定，前年底的四大公投，有四百萬「死忠的」相信民進黨，投票贊成美豬進口，如今要問，美國豬肉到台灣將近三年了，犧牲了台灣人的食安，我們換到了什麼好處？當時就苦口婆心提醒民進黨政府，開放美豬會「劣豬驅逐良豬」，如今一一應驗，果然是「有政府不把關」。

2020年蔡政府放行美豬進口時，趙少康表示，在野立委就要求針對含有萊劑的美國豬肉另訂貨號確保標示，結果不但被民進黨立委多數暴力碾壓式否決，還被扣上反美的帽子。事實證明，現在連品質沒問題的美豬也沒有人敢買，只能偷偷摸摸進口、「洗產地」。

趙少康批，這兩年缺蛋、缺雞肉、豬肉價格飆漲，把台灣搞得「雞飛豬跳」，現在更慘，雞、豬從價格演變成食安問題，民進黨政府連這點民生問題都處理不好，還要讓他繼續執政嗎？