全國台灣同胞投資企業聯誼會，5日拜訪苗栗縣政府捐贈500萬元。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

全國台灣同胞投資企業聯誼會長李政宏與會員，5日拜訪苗栗縣政府捐贈500萬元。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦9月份率團前往北京拜會考察，與全國台灣同胞投資企業聯誼會建立良好關係，5日全國台企聯特地拜訪苗栗縣政府，並捐贈500萬元，縣長鍾東錦特別感謝全國台企聯的善心義舉，未來這筆款項將用在協助苗栗縣身障、老人等特殊弱勢族群與遭逢變故的急難、脆弱家庭，協助度過難關。

苗栗縣政府與全國台企聯日前透過座談會就經濟發展、青年就業、企業投資等議題進行熱烈交流，除工商企業發展外，聯誼會也對縣長推介苗栗文旅慢城、懷舊鐵道、客家濃情等新興多元的文旅議題相當感興趣。

全國台企聯會長李政宏、監事長黃明智帶領會員率團參訪苗栗，因得悉苗栗縣內的弱勢及邊緣家庭，在疫情期間生活雪上加霜，並針對即時送愛服務、社會救助脫貧措施、縣內高齡長者整合服務計畫、邊緣戶身障生活照顧暨健康維護計畫、脆弱家庭服務各捐贈100萬元，總計500萬元照顧苗栗縣弱勢家庭。

苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌與縣府團隊感謝全國台企聯會的愛心，鍾東錦並頒贈感謝狀以及代表本縣產業的「隱形冠軍」創作出獨特玻璃藝品，表達最誠摯的感謝，會中以苗栗縣招商簡介，向全國台企聯會說明苗栗的投資友善環境，歡迎台商企業投資，縣府團隊必定全力以赴，排除所有投資障礙。

全國台企聯會長李政宏表示，以往台商被視為台灣經濟實力的延伸，疫情以後回到台灣除了看看投資環境，更要愛心捐贈回饋家鄉，盡份棉薄之力照顧弱勢團體。

鍾東錦表示，全國台企聯出外打拼有成，有想到回饋故鄉的精神令人感動，縣府團隊將發揮善款的最大效益，照顧縣內弱勢家庭，而打造友善的投資環境一直是縣府重要的施政工作，歡迎台商到苗栗投資設廠以外，也非常適合退休生活或居家旅遊，希望能到苗栗體驗深度旅遊，欣賞18鄉鎮市的自然風光，品嘗在地美味的佳餚。