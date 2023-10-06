有「中國現代文學領航者」之稱的李歐梵6日獲頒成為清華大學名譽文學博士，清大舉行頒授典禮，表彰李歐梵在中國現代文學與文化研究的卓越貢獻，接下來李歐梵也將在清大舉辦講座，讓清華學子得以親炙大師風采。

清大指出，李歐梵在新竹求學、成長，父親李永剛曾任教於新竹師範學院音樂系，竹師如今也與清大合為一校，今頒授典禮特別安排清大音樂系學生獻唱由李歐梵父親李永剛譜曲的《阿里山之歌》和《天地一沙鷗》兩首歌曲，父子在典禮上以音樂重逢，成就一段佳話。

推薦李歐梵成為清華名譽博士的清華人文社會學院院長李卓穎代表致讚詞時指出，李歐梵望重士林，著作等身，對中國現代文學貢獻重大而深遠。他的研究涵蓋現代主義、人文主義、翻譯、上海與香港都市文化等重要議題，是一位全方位的研究者。

李歐梵感謝清大給他這份榮耀，並提到了他與新竹的深厚情感。他從小跟隨父母從福州來台，父親任教新竹師範學院的小小操場，就是他的啟蒙之地。他說，人愈老，回憶愈多，就像一張很老的羊皮紙，一次又一次地層層加上回憶，感覺到自己屬於這個地方，地方也是有靈的，人和土地是互動的。

校長高為元引述李歐梵回憶錄中，提到他在新竹度過10歲到18歲的成長歲月，描述新竹早年稻田遍野的風光，及在竹師任教的父母對他的深深影響，在竹師操場上和全體學生一同從擴音器中聽著Fritz Kreisler 的小提琴曲，為他開啟了一扇世界的窗戶。

清大指出，李歐梵10月11日將在清大人社院人文講堂舉辦「迷踪達道：我求學的心路歷程」演講，10月13日在旺宏圖書館1樓清沙龍舉辦「青年學者與李歐梵院士的世紀對話」，與清大師生近距離互動。