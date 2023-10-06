民進黨立委高嘉瑜6日表示，嫌犯在昨天下午的時候寄恐嚇信給她跟立委參選人謝佩芬、曾柏瑜，恐嚇要求撤告否則全家會出事，還把槍跟刀的照片附在信件中；高嘉瑜指出，恐嚇手法非常粗糙，昨天提告之後就用這樣的方式恐嚇，非常惡劣，到底為何如此囂張？背後是誰提供的金流？希望檢警趕快查明真相。

高嘉瑜說，目前就是自己、曾柏瑜跟謝佩芬收到，內容都完全一樣，還用「警政署長黃明昭」的名義署名恐嚇，要求3天內撤告，否則全家出事；高質疑，背後有第二間公關公司，且她比對了四大特徵，發現都完全符合，要求檢警追查背後的金流。

高嘉瑜說，這第一大特徵就是許哲賓是這家公關公司的股東，第二是這家公司有數十個海外的帳號，這個帳號有vpn的軟體，屬於這家公關公司的資產。

高嘉瑜指出，第3個就是這家公關公司的資本額100百萬元，第四特徵就是這家公關公司已經連夜的關閉網站，關閉YT頻道，關閉所有的連結跟資料；高表示，符合這4大特徵的第二代公關公司，她已經一再的確認，並不是第一代的老牌用關公司，所以黨部今天針對這個公關公司有再去追查，4項特徵都完全符合，最符合的就是連夜關閉網站，關閉相關的一些網頁連結。