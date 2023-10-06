大陸男籃4日晚間於杭州亞運男籃準決賽對決菲律賓，原在最後三分鐘還保持76比67領先，不料菲國前鋒布朗李最後24秒投進逆轉三分球，導致大陸最終竟以76：77、1分差遭逆轉，引爆陸網民全面怒火，各種酸爆自家球員影片流傳，還有人製作「5大尬球」洩憤。而飽受國內球迷砲轟的大陸男籃今下午將與中華隊爭銅牌，這股「悶氣」會如何轉化為戰力，也讓台灣球迷十分關注。

由於大陸男籃在本屆運擺開黃金陣容，卻依然輸給菲律賓二軍，bilibili頻道《夜嶼小棧》5日上傳名為「中國vs菲律賓，亞運會男籃半決賽五尬球：看個男籃給我感動哭了」的影片，極盡挖苦大陸男籃球員在球場上的糗態，一開始就狠酸CBA年度MVP王哲林，空有213公分的身高，卻跳不起來，「扶老奶奶過馬路都費勁」，且對方得分後，還在關注自己的髮型跟美瞳。

同時針對中國大陸男籃投球、傳球不夠謹慎，該影片也特別記錄下來。結尾還反串，「這場比賽，大陸男籃面對菲律賓沒有退卻，我們能看到精場激烈的比賽，球迷們開心就是他們最大的慰藉，畢竟才一個月，從輸21分到輸1分，這都不能叫進步，這得叫飛躍。」

上述這段話，是指今年的2023世界盃男籃，大陸男籃在9月2日慘遭菲律賓以96：75痛宰21分，在賽會中只拿到第29名，創下該隊隊史最差。

對於男籃隊的表現，大陸網民也在微博開轟，「姚明：老子當球員的時候都沒道那麼多歉，退役後天天道歉」、「質疑男足、理解男足、成為男足、超越男足」、「菲律賓也不是派一隊阿，還能打成這樣」、「輸給沒有克拉克森(Jordan Clarkson)的菲律賓」、「最後不製造犯規？剩3秒也不犯規，會打球不？」、「扎心了，老鐵們」、「趙繼偉沒事，多練練，以後這樣的道歉會越來越多」、「趙繼偉兩罰不中，我就說輸在這兩罰上」。王哲林更被球迷、媒體戲稱為「王奶奶」。

本屆亞運銅牌戰即將在今（６）日下午４點開始，中華隊將出戰大陸男籃；晚上8點將由菲律賓、約旦二國上演金牌爭奪戰。