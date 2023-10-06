2023台灣設計展從今(6日)至10月22日在新北市盛大舉辦，新北市政府表示，台鐵配合鶯歌主展區特別於平日加開南港-彰化(南下)及彰化-七堵(北上)區間快車各1列車之外，活動期間的周五、六、日部分北上及南下莒光號列車也增停靠鶯歌站，請欲前往觀展的民眾多加搭乘台鐵火車。

台鐵於設計展期間配合加開班次資訊如下：

一、 10/14(六) 、10/15 (日) 、10/21 (六) 、10/22 (日) ，2015次南下及2036次北上區間快車增停鶯歌站，停靠鶯歌站時間11:44(2015次南下)、約18:57(2036次北上)。

二、 活動期間周五、六、日，516次北上、554次北上及653次南下莒光號增停鶯歌站，停靠鶯歌站時間分別為16:47(516次北上)、20:26(554次北上)及19:46(653次南下)。

三、 活動期間周一~五，加開南港-彰化(南下)及彰化-七堵(北上)區間快車各1列，停靠鶯歌站時間分別為11:45(2049次南下)及18:59(2050次北上)。

交通局表示，鶯歌區主展區間的731環狀觀光巴士在活動期間，乘客只要持悠遊卡等電子票証刷卡上下車，即可享免費搭乘、暢遊鶯歌。731環狀觀光巴士站牌資訊如下：

一、新北市美術館展區：站名「新北市美術館」(館前路300號、館前路300號對面)

二、鶯歌國民運動中心展區：站名「新北市美術館」(館前路250號、館前路300號對面)

三、鶯歌陶瓷博物館展區：站名「陶瓷博物館」(文化路200號、文化路395號)

四、同慶市民活動中心：站名「同慶里活動中心」(尖山埔路104號、尖山埔路104號)

五、新太源藝術工坊：站名「鶯歌國中」(建國路485號、建國路420號)

動態查詢：https://ebus.gov.taipei/Route/StopsOfRoute?routeid=0400073100