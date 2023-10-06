2023年桃園設計獎徵件啟動，桃園青年局邀全台青年設計師展現創意能量。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市青年事務局為青年設計師打造舞台，創造專屬青年設計師交流與討論、實作與分享的場域。被視為桃園設計圈年度大賽的「桃園設計獎」正式啟動徵件，今年分為高中職組、新銳設計師組、桃園主題組共3組別，徵件時間至10月25日，總獎金額高達84萬元，歡迎各領域設計師踴躍報名參賽。

青年局長侯佳齡表示，這次競賽類別分為高中職組的「平面設計類」、「立體造型類」、「數位影音類」、「動漫桃園類」；新銳設計師組的「視覺與商業設計類」、「產品與工業設計類」、「數位與多媒體設計類」；以及桃園主題組的「青年局外牆視覺設計類」、「桃園在地伴手禮盒提袋類」。

其中高中職組邀請就讀或設籍於桃園市的高中職在學或應屆畢業生參加；新銳設計師組邀請全國18歲以上（含）至35歲以下（含）青年設計師參加；桃園主題組邀請在桃園就學、就業及設籍本市的18歲以上（含）至45歲以下（含）設計師參加，完整的競賽組別，提供不同年齡層的青年設計師皆有可以發揮的舞台。

侯佳齡說，今年桃園青年設計力讓民眾有感，從基地命名比賽、桃園設計庫策展、媒合設計團隊與公部門等，以更活潑和有意義的方式，為城市發展盡一分心力。

侯佳齡提到，桃園設計獎集結專業評審團，推出多元組別競賽，創新推出高中職組「動漫桃園類」，桃園主題組「青年局外牆視覺設計類」及「在地伴手禮盒提袋類」，未來希望更多民眾能感受青年設計的能量與美學，邀請青年朋友、學校師生團隊、設計公司等各路好手展現創意，引領源源不絕的設計能量湧入桃園。

「2023桃園設計獎」為專屬青年設計師的設計競賽，相關競賽簡章與資訊，可搜尋桃園市政府青年事務局官網（https://reurl.cc/E11Yya）、2023桃園設計獎競賽活動網站（https://tyda2023.tw/）、FB及IG粉絲專頁，或電話連繫桃園設計獎競賽小組邱先生 02-2377-0102分機25查詢。