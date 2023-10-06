金馬影展不僅新片包羅萬象，致敬與回顧單元更是部部經典。本屆金馬獎終身成就獎得主林青霞、陳坤厚，金馬影展分別選映四部代表作向他們致敬。林青霞的出道作《窗外》數位修復版在影片問世半世紀後（瓊瑤原著小說60週年）終於在台灣正式首映，意義非凡。

讓她再攀演藝巔峰的《笑傲江湖之東方不敗》也首次以全新數位修復的粵語版在金馬影展放映。另外唯一主演過的舞台劇《暗戀桃花源》電影版以及金馬封后之作《滾滾紅塵》，都是影迷不容錯過的代表作，也足以見證她顛倒眾生的銀幕魅力。

今年不僅是電影《窗外》問世50週年，也是陳坤厚贏得金馬獎最佳劇情片和導演獎《小畢的故事》40週年，這也是台灣新電影首部榮獲金馬獎的里程碑。這次影展在國家電影及視聽文化中心的大力協助下，除了放映《小畢的故事》，更難得的是改編七等生小說的《結婚》，在歷經多方努力和影視聽中心進行數位掃描、調光後，數位版得以在金馬影展世界首映，絕美影像定能讓影迷驚豔不已。陸小芬從漁村少女演到寂寞貴婦的《桂花巷》，也將放映難得一見的台語版。張艾嘉與李宗盛合演的《最想念的季節》，結合寫實與類型的雙重趣味，可能是陳坤厚最被低估的作品。

經典重現單元邀來美國名導泰倫斯馬力克贏得坎城影展最佳導演《天堂之日》、韓國電影大師李滄東一鳴驚人的首部劇情長片《青魚，以及日本名導相米慎二率大師級職業摔角手武藤敬司登台的《光之女》等數位修復版重登大銀幕。

金馬影展也網羅多部影人影事的紀錄片，帶領影迷一探大師名伶比電影還精彩的幕後故事。偉大的高達去年告別人世，令無數影迷唏噓，影展除了邀來高達遺作《以此片預告一部不存在的電影：可笑的戰爭》，並搭配珍貴訪問的紀錄片《非常高達》，回望這位影史獨一無二的革命家。《華達萬歲！》揭開「法國新浪潮之母」安妮華達身為女性創作者、母親和妻子等多重面向，堪稱是最完整爬梳她生命歷程的紀錄片。韓國大導演李滄東則親自現身《李滄東：反諷的藝術》，道出《薄荷糖》、《燃燒烈愛》、《生命之詩》、《密陽》等電影靈光乍現的魔幻時刻。

芬蘭電影巨匠郭利斯馬基在《小鎮有間電影院》裡不執導演筒，改把廢棄工廠打造成電影院，招牌的冷調幽默和勞動階層的關注不減。獲得瑞典電影大師柏格曼「繆思」麗芙烏曼首肯拍攝的《麗芙烏曼：幽徑綺思》，除了本人親身入鏡，兩大奧斯卡影后凱特布蘭琪、潔西卡雀絲坦更暢談麗芙烏曼對她們的深遠啟發。由《瘋狂富作用》導演魯本奧斯倫監製、吸引各大影展爭相邀約的《國王說好個絕世奇機》，大膽從《意志的勝利》到ISIS宣傳片、梅里葉到抖音網紅，展現影像機器撼動世界的力量，也是教科書級的電影。