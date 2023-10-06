中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康11日將召開「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」記者會，國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜將出席，國民黨立委皆認為，該聚會象徵團結就是一切，由韓擔任桶箍「絕對不會失焦」，只會更加團結，而在野力量集結時，就是惡勢力要害怕的時候。

國民黨立委李德維今於立院受訪時表示，現在在2024選舉前的重大關鍵時刻，國民黨當然會結合所有可以結合的力量，所以不只韓國瑜、趙少康，包含其他黨內同志，勝過於所有非綠的部分，國民黨都非常重視，「再次重申，由韓國瑜擔任桶箍沒有失焦的問題，國民黨就是努力團結」。

國民黨立委洪孟楷強調，不會失焦，只會更加團結，現在進入到選舉99天，下禮拜國慶升旗，相信各縣市首長會一起團結在中華民國、青天白日滿地紅下，而10月11號的聚會，更象徵團結就是一切。

洪孟楷說，不只不會失焦，反而會讓外界看到在野力量的集結，當集結時，就是惡勢力應該要害怕的時候。