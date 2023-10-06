年度警匪動作鉅片《周處除三害》昨(5)日於台中新光影城舉辦首映活動，監製李烈和主演阮經天、王淨現身與影迷互動，台中市政府新聞局長鄭照新及副局長廖烱志出席力挺，盛讚該片集結各路重量級主創和卡司，創作出獨特的動作片美學，力邀中台灣影迷們一起進電影院來大力支持！

鄭局長表示，《周處除三害》強勢入圍第60屆金馬獎7大獎項，絕對是今年有望破億的話題鉅作，邀請影迷們進戲院支持，一路長紅到11月閃躍金馬。該片在台中多個地點拍攝，劇組所挑選的拍攝地「精明商圈」和「綠川」等都是在地知名地標，這些兼具歷史情懷與當代色彩的景點都在電影中亮眼入鏡，替劇情和角色提供強而有力的影像輔助。台中近年大力推廣影視產業，除了打造友善拍片環境外，更提供優質作品補助、協拍服務，《周處除三害》獲得台中市補助及協拍，不負眾望於金馬入圍多個獎項，台中與有榮焉，也期待電影票房大賣，藉此讓更多觀眾看到台中的美麗和特色，為台中吸引更多的國旅人潮。

監製李烈分享，在台中拍攝除了市府單位、台中市影視發展基金會的大力支援外，也感受到在地民眾的人情味，在台中知名的打卡景點「精明商圈」拍攝時，居民的熱情協助與支持，讓她印象深刻；在綠川書屋橋周邊拍攝夜戲時，都市水景的淋漓波光、昏黃夜色與周邊環境氛圍的完美接合，烘托出令人難以忘懷的影像魅力，台中天氣好、陽光充足、場景多元，特別適合影視作品拍攝，推薦劇組都來台中取景！

男主角阮經天表示，時隔13年後再次與李監製合作，感覺還是一樣地熟悉，這次回到家鄉台中，他感覺既特別也很緊張：「每次回到這個地方都希望自己能再更好一點。也希望大家喜歡《周處除三害》這部很誠實、用心的電影。」這次在台中拍攝電影中的關鍵場景，不只在綠川有激烈的追逐打鬥戲，並遇見飾演髮廊老闆娘的王淨，將他飾演的陳桂林向黑暗深淵墜落的同時，在人性的情感找到一線救贖。兩人相遇的「小美髮廊」便取景於台中「精明商圈」，王淨分享，為了演出髮廊老闆娘，開拍前還特別去學如何用剃刀幫男生刮鬍子，講究細節表現得有模有樣，她開心說道：「接下來兩個小時你們會有前所未有的體驗。」