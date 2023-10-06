美國當前兵員招募不易，加上戰略將從中東反恐作戰轉型為應對中國威脅，五角大廈計劃裁減陸軍特戰部隊規模，把更多資源投入與等量對手衝突時所需的常規部隊。

「華爾街日報」指出，美軍準備從特戰單位裁減約3000人、相當於10%的特戰部隊員額，連打遍從越南叢林到巴格達巷弄、專為美國執行各地最危險與機密任務的綠扁帽突擊單位都難逃裁員。

裁減特戰單位有助美國陸軍重新平衡，轉為發展大規模傳統地面部隊以因應日後可能在亞洲作戰，以外也能減少陸軍在就業市場活絡期間募兵不易的壓力。然而反對特戰單位縮編者、尤其高階特戰軍官，認為這會妨礙美國為合作夥伴培訓的量能，包括為烏克蘭和台灣軍隊，也會弱化特戰部隊應對危機的能力。

五角大廈計劃在週內向國會簡報裁員措施。軍方官員表示，陸軍將裁減的特戰單位主要是心理戰、民政、情報、通訊、後勤和其他支援角色範疇；美軍去年已先把陸軍和其他軍種共700多名特種官兵重新分派。總體而言，美軍的特戰司令部自去年以來，兵力已削減約3700人。

美方官員表示，特戰部隊內部對裁減人員反彈激烈，但都在預料之中，最終的裁減作業尚待國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）簽字。

華爾街日報認為若拉高層面來看，這次調整標誌五角大廈又將邁入新的一頁。美國過去這段時間長年在伊拉克、阿富汗和其他衝突地區執行反恐作戰，這類反恐、平叛任務形態高度仰賴特戰部隊，其中包含獵殺911恐攻主謀的賓拉登（Osama bin Laden）。

時至今日，美國特戰部隊遍布歐洲各地，協助訓練烏克蘭軍隊與俄國作戰，另在非洲、東亞協助包含台灣在內的盟友，協助抵禦可能的侵略。

但官員表示，隨美國將目光更聚焦與中國的所謂大國競爭，一些決策者認為高度專精的特戰部隊需求性降低， 偏向把更多資源投入到可能與匹敵對手發生衝突時所需的常規部隊。

此外，在美國當前經濟強勁的背景下，就業市場活絡讓美國陸軍苦於應付經年累月的人員招募困難。

美國陸軍原本今年的募兵目標為6萬5000人，最後卻短少1萬5000人，美國陸軍整體兵力預計將從現在約45萬3000人，降至2025年時的44萬人。陸軍官員表示，目前特戰部隊的規模造成失衡，以致陸軍基層一些單位無法滿編、空缺過多。（譯者：陳亦偉）1121006