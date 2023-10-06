美國名校南加州大學的婦科校醫汀道爾（George Tyndall）被控性侵患者，他的律師今天表示，汀道爾被發現死在家中。

綜合法新社與美聯社報導，汀道爾被控於2009年到2016年間，在南加州大學（University of Southern California）學生健康中心多次對失去知覺的病人伸出狼爪。

校方同意支付超過10億美元和解金給數百名指控他的女性，但76歲的汀道爾仍否認指控。

他曾於2019年自稱無罪，之後交保獲釋，法院一直未排定審理日期。

律師萊文（Leonard Levine）表示，汀道爾的朋友因為聯繫不上他，於是昨天用鑰匙進入他在洛杉磯的公寓，發現他已失去知覺。

萊文說，「我們99%肯定他是自然死亡」，但可能需要驗屍才能知道確切死因。

他說，汀道爾「迫切希望接受審判，那才是解決有罪與否問題的地方」，汀道爾打算出庭作證，並「宣稱自己無罪」。

汀道爾被控在30年職業生涯期間，趁體檢時侵害數百名女病患。這起醜聞重創南加大的聲譽。

他面對的控訴從不當觸摸到性侵都有，最早可追溯到1990年，最年輕的指控者只有17歲。

他被控拍攝病患生殖器的照片、觸摸她們的胸部、以猥褻言論評判她們的身材，還發表種族歧視和恐同意見。據稱他的目標是少數族裔學生，包括許多亞裔。

數以千計患者控告南加大未充分回應針對汀道爾的控訴，指稱校方明知汀道爾的作為，卻允許他繼續接觸學生。

南加大直到2016年才調查汀道爾，他還根據一項與校方達成的友善協議獲准退休，據說支付金額有20萬美元。

南加大時任校長在200名教授要求為這起醜聞辭職的壓力下，於2018年下台。

除了2018年聯邦集體訴訟判賠的2.15億美元外，南加大2021年又與眾多女性達成總額為8.52億美元的和解協議。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1121006