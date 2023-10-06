1部救護車6日上午載送傷者送醫時，在中山北路4段遭49歲彭男駕駛的自小客車撞上，造成救護車駕駛、救護員及乘客共5人分別送醫，所幸治療後暫無大礙。
警方表示，39歲葉姓救護員上午8時與2名同事獲報出勤，準備載送1名傷者前往醫院，行經中山北路4段第三車道北向南，轉準向西左轉通河街時，遭彭姓男子駕駛的自小客車撞上。
士林交通分隊到場後，雙方均無酒駕情形，分別將5人送醫，所幸暫無大礙，警方將調閱監視器及行車紀錄器，釐清肇事責任歸屬。
1部救護車6日上午載送傷者送醫時，在中山北路4段遭49歲彭男駕駛的自小客車撞上，造成救護車駕駛、救護員及乘客共5人分別送醫，所幸治療後暫無大礙。
警方表示，39歲葉姓救護員上午8時與2名同事獲報出勤，準備載送1名傷者前往醫院，行經中山北路4段第三車道北向南，轉準向西左轉通河街時，遭彭姓男子駕駛的自小客車撞上。
士林交通分隊到場後，雙方均無酒駕情形，分別將5人送醫，所幸暫無大礙，警方將調閱監視器及行車紀錄器，釐清肇事責任歸屬。
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