Lin bay好油自導自演案，民進黨6日表示，國民黨黨工許哲賓及版主林裕紘為核心，疑似直接透過以前雲林縣長張榮味女婿，即現任桃園市政府觀旅局局長周柏吟過去所經營的「方和傳媒股份有限公司」，作為國民黨抹黑造謠的「中央廚房」。對此，國民黨立委李德維霸氣回應，若民進黨發現有違法情事，不要客氣，盡量提告。

李德維今於立院受訪，針對民進黨指控回應，他說，若有相關違法的部分，希望民進黨能夠為民眾依法揭發依法提告，希望民進黨團不只要重視網軍的問題，更需要重視的是國造潛艦賣台的議題，所以若民進黨團發現有違法情事，「不要客氣，盡量提告」。

至於民進黨立委參選人新北市議員何博文指出，許哲賓在國民黨政策會任職時，因業務交流受新媒體部主任周柏吟照顧，洪孟楷任國民黨文傳會副主委還與周柏吟一起率領年輕黨工闖黨產會，難道洪孟楷不認識許哲賓？

洪孟楷則回應，「不要扯，完全不認識」，最重要的是民進黨才是最大的網軍製造處，從農委會1450到現在，所有的宣傳、行政資源都在民進黨手上，不要一支手指頭指別人，四支手指頭指自己。