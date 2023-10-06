據台灣好鄰居協會與台大中信兒家研究中心調查指出，2022年台灣兒童有13.8％認真想過要輕生，有5.6％「曾經為了自殺而規劃具體計畫」、為韓國2021年調查的1.5倍，4.1％「實際嘗試過自殺的經驗」、達韓國的2倍，顯示台灣兒童輕生的嚴重性。

10月10日為世界心理健康日，為促進全球對於心理健康議題的重視而設立，今年的主題為「心理健康是普世人權」，在台灣，兒童心理健康的議題長期受到忽視，從近年台灣兒少自殺率的上升，可發現兒童權利未能受到應有的保障。CRC（兒童權利公約）第二次國家報告國際審查結論性意見指出，「自殺率上升非歸因於兒少個人議題，而是導致心理不健康更廣泛的結構性議題，包括學業壓力、霸凌及不當對待」，並建議研究以解決兒少心理健康的結構性議題。

好鄰居基金會秘書長楊國正表示，調查更發現，學業、外貌及家庭壓力與兒童輕生念頭、計畫及試圖輕生有顯著關係，但家庭壓力才是影響計畫輕生及試圖輕生最重要的因素，且我國「家庭壓力」關聯性更高於韓國；而「現在幸福感」及「對自己的正面態度」與輕生念頭、計畫及試圖輕生皆成負相關，而台灣的「對自己正面態度」僅65分遠低於韓兒童72.7分。

台灣大學中信兒家中心執行長吳佳芸呼籲，教育部應提供有系統性、整合性的生活技能教材；擴大師資培力，提升教師的敏感度，強化校園預防功能；投入更多資源，包括少年輕生的社會結構成因相關研究；跨部會合作，在校園課程融入心理調適與溝通課程，培養個人的復原力。

本調查為台灣好鄰居協會與台大中信兒家研究中心於2022年蒐集全台19縣市3900國小六年級學童。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980