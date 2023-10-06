愛河灣非動力水域遊憩區設有浮動碼頭。（高雄市海洋局提供／林雅惠傳真）

為提供市民更多親水空間，高雄市政府海洋局於今年3月31日公告開放愛河灣非動力水域遊憩活動區，今年度也爭取行政院海洋委員會補助計畫，10月份於愛河灣辦理「就愛和你玩SUP－愛河灣水域遊憩安全及體驗活動」，鼓勵民眾體驗親水活動，歡迎有興趣的市民朋友免費報名參加，可上網搜尋「就愛和你玩SUP」等關鍵字！

海洋局局長張漢雄表示，愛河灣非動力水域遊憩活動區自公告開放民眾從事手划船浮具[如立式划槳（SUP）、獨木舟、泛舟艇、水上腳踏車、非動力風帆等水域活動後，即獲民眾肯定，只要穿著救生衣和自備符合規定的水上活動浮具，掃描QR Code實名登記後，即可輕鬆愜意地從該區浮動碼頭下水遊憩。

海洋局表示，自7月1日起，便民程度大升級！鄰近該區岸上除提供投幣式淋浴間及沖腳池供戲水民眾沖洗，若沒有浮具的朋友，現場岸上也可直接租借器材設備。

海洋局指出，此次為加強推廣水域遊憩安全意識，特辦理訓練活動免費讓一般民眾認識水域特性、風險因子、溺水事故之預防及救援等水域安全知識，並可在愛河灣體驗到SUP立式划槳及獨木舟等水上活動教學！