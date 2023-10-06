高雄鳳山區建國路二段與精武路口3日因軍方油管破裂，測得揮發性有機物，且瞬間濃度一度達200ppm，警消、環保局等單位隨即拉封鎖線灑水戒備，幸虧未釀災。時過3天，同一處竟又傳出刺鼻臭味，高市議員李雅靜獲報後立即到場關心，據了解，油管又再度破裂，且揮發性有機物濃度數值破萬。

北門里長謝秀霞表示，今天稍早有接獲里民反映洩漏現場有異味，可能是當天洩漏的味道附著在水溝牆壁上，因下雨沖刷導致有氣味散出，因洩漏當天就已由軍方、環保局完成閘閥關閉，也有完成管內汽油抽除，但仍不排除有部分油氣外洩，已到現場了解異味來源。

消防局表示，日前油管洩漏地點民眾反映有汽油味，已派遣消防員到場戒備，現場目前由軍方、環保局主導處理中。據了解，3天前軍方油管突然破裂，現場測得揮發性有機物，瞬間濃度一度達200ppm，這次氣體偵測，原本僅測得數值720ppm，但在源頭處測得數值高達1萬多，幾可確認源頭破管外洩。

李雅靜表示，他接獲相關消息後，便立即到場關心，外洩事件造成附近民眾人心惶惶，且短短3天就發生2次，這會讓當地居民活在恐懼及危險之中，呼籲軍方全面清查地下管線，老舊管線該汰換就汰換，不要讓同樣的事件再次發生。