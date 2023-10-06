美豬「洗產地」事件延燒，桃園市政府查出新興冷凍食品、瑞騰國際這兩家公司進口美豬，卻把產地標示為加拿大或英國，再賣給近百家餐廳。台中市衛生局稽查發現，台中共有81家業者向這兩家公司採購，且無庫存，均被消費者吃下肚了，今公布名單。

食藥署日前和桃園市衛生局，共同查獲新興、瑞騰進口近15萬公斤美國豬肉，其中新興進口逾9.4萬公斤美國冷凍豬前腿肉混加拿大豬肉，製成10萬公斤組合肉火鍋肉片，產地標示「加拿大」；瑞騰進口美國冷凍豬逾4萬公斤，製成肉片、肉捲，分別標示「加拿大」、「英國」。

台中市衛生局抽驗8件原料肉是否含動物用藥，另輔導業者對於購入文件及要求供應商提供產地證明，以保障店家及消費者權益。

台中市食安處6日公布這81家餐廳名單，其中不乏知名連鎖店家，名單如下：https://www.fds.taichung.gov.tw/2468053/post