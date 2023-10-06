CATCHPLAY＋影音平台推出全新【超值訂閱】方案，邀請入圍第60屆金馬獎最佳男主角的準影帝王柏傑搶先體驗。憑電影《疫起》獲肯定的王柏傑，除了在拍戲前為角色做足功課，平時也喜歡透過觀賞影視作品精進演技，從經典文藝片《一一》到旗艦型台劇《良辰吉時》全都看，「我每天都會看電影，至少影集看個一集也可以，就是要讓自己不斷有東西吸收。我會很專注在劇情上，還有導演的拍攝風格、美術、攝影，每次看都會得到很多不一樣的東西。」

CATCHPLAY＋無所不包的影片分類和豐富片庫讓看片量超大的王柏傑愛不釋手，而除了自己看，他也喜歡分享給家人和朋友，對於可三個帳號共享的全新【超值訂閱】方案，王柏傑大推三特色：每個帳號獨立、觀看進度條不打架、有自己的觀看紀錄隱私，邀請大家一起來「入戲三分，拉群追劇三人平分」

有別於國際平台紛紛漲價或打擊共享帳號，台灣原生並跨足國際的影音平台CATCHPLAY＋，今日宣布推出全新【超值訂閱】方案，單月訂閱費用350元，可三個帳號共享，共可登入15個裝置、於6個裝置同時觀看，更推出首三個月優惠僅899元，等於每帳號每月費用只要100元，即可和親友共同體驗所有訂閱內容看到飽。而因應新方案推出，CATCHPLAY＋ 更一口氣上架超多好評美劇，包含NBC／Peacock等各大美劇陣營台柱作品，加上《芭比》、《巨齒鯊2》等強檔電影和即將陸續宣布的原創旗艦台劇等，在付費方案與內容上都釋出滿滿誠意。

CATCHPLAY 執行長楊麗貞說： 「因應愈來愈多用戶訂閱多平台的需求，CATCHPLAY＋除了做好選片和服務的工作，也希望以優惠的方案鼓勵共享，一方面讓用戶以更划算的價格，享受與親友分享娛樂內容和話題的樂趣，另一方面，對平台也能增加黏著度，是雙贏的做法。」

不受打擾、不犧牲隱私的共享方案

相較於多數平台提供的共享機制是多人共用同一組帳號，CATCHPLAY＋ 的【超值訂閱】方案特色是三個帳號共享付費優惠，但各自帳號在使用上維持獨立，每個帳號都能自主登入五個裝置、並可在兩個裝置同時觀看，好處是每個帳號都保有個人隱私，親友們不會看到你的片單，也不會因為觀影進度不同而互相干擾。

【超值訂閱】的共享方式也非常簡單，訂閱後即可透過LINE 等常用方式傳送連結給親友，親友只要點擊連結登入後 (新會員則需註冊) 即可免費加入，享受所有訂閱內容無限看。群組管理員 (主付費帳號) 還享有單片租借券贈送及電影特映會等額外權益，群組成員如需變動也可輕鬆更換。

因應新方案推出，CATCHPLAY＋也一次上架超多新片，包含最強美劇片庫，不論暗黑刺激、精緻敘事、抽絲剝繭或是低恥度，在 CATCHPLAY＋ 將無限展開! 10月份推出全台首播美劇《家庭之友》、《少年巨石》，爛番茄 98％ 好評神劇《駭客軍團》、《恰吉》影集S1-2、《凱薩琳大帝》、《外星居民》、《這不是生物課》、《紐約新醫革命》等各家美劇陣營如NBC／Peacock台柱作品都將陸續全季上架！

另，全新院線票房電影飆速更新，沒看過《芭比》嗎？ 想再看一次嗎？ 還有小班的《催眠狙擊》以及《忍者龜：變種大亂鬥》、全新DC英雄《藍甲蟲》、腎上腺素激升的《巨齒鯊2》、台北電影節《神人之家》、考驗求生慾的《詭樓》等，讓你在家就追到新片；另外，諸多CATCHPLAY 原創旗艦大劇都將陸續上架！

在內容爆炸的全球化時代，許多用戶的娛樂內容選擇早已不分地域，而是希望追得上話題影劇或值得花時間的好故事。