響應10月11日的國際女孩日，Pinway駁二8號倉庫從10月7日至10月21日止推出「Girlsecret Base：她的秘密天地」女性議題展，以奶茶暖色調的居家氛圍翻轉生硬的性別刻板與生理界線議題，搭配互動小遊戲與桌遊，讓觀展者以沉浸式角色體驗女性人生的各種遭遇，展期週末更加碼推出各式女性探索自我、傳達勇敢與力量的活動，進而改變想法，成為一個「有感」的人。

「Girlsecret Base：她的秘密天地」女性特展雙十開展，自112年10月7日至10月21日於Pinway駁二8號倉庫。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市青年局局長張以理表示，SDGs聯合國永續發展目標第5項指標為「性別平權」，Pinway此次結合10月11日國際女孩日推出今（112）年第二場SDGs議題展，透過三大展區：「翻轉吧!標籤」、「『月』來越愛你」、「Yellow CARD!」，分別探討女性面臨的社會刻板印象、生理與心理情境議題，結合跨領域、多元體驗活動讓女性重新認識瞭解自己、打破社會壁壘，鼓勵女性在各個領域發揮所長與潛能。

「Girlsecret Base：她的秘密天地」展區規劃桌遊，透過桌遊版《82年生的金智英》的沉浸式角色扮演、模擬人生的卡牌遊戲，瞭解女性一生遭遇的困境。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市青年局表示，本次展覽與多個單位合作，在展期各週週末，加碼推出各式活動，如10月9日結合愛女孩國際關懷協會的手作衛生棉公益工作坊，分享非洲偏鄉村落的月經貧窮故事與教導縫製布衛生棉，縫製完成的布衛生棉將結合各項物資一同捐贈給非洲低度開發國家，幫助改善當地女性受教權、建立自信，實踐另一種「Taiwan Can Help」。

手作縫製的布衛生棉幫助非洲偏遠村落女性終結月經貧窮，工作坊活動於10月9日推出，報名資訊請洽Pinway粉絲專頁。（圖片來源：愛女孩國際關懷協會提供）

10月14日「瑜悅運動Just Yoga」推出「最瑜悅的陌生人」雙人瑜珈體驗課程，由專業瑜珈老師指導在溫馨和放鬆的環境中學習感受，課後也會由老師帶領讓學員發表對自我身體界限的想法，這不僅是一堂瑜珈體驗課，更是一次探索與自我覺察的機會。

「那個皮工作室」以「探」為主題概念，用服裝設計(左圖)呈現每個人都披著一層保護色，應該探索自己的內心，傳達女性探索自我與勇敢的力量，並以時下最夯的地毯槍創作居家小物(右圖)，重新詮釋女性生理意象。（圖片來源：高雄市青年局提供）

壓軸登場的則是10月21日的「女性創業募資交流會」，邀請全臺首家、亞洲規模最大的群眾集資顧問公司「貝殼放大Backer-Founder」，分享女性創業與集資成功案例，並提供講師與學員深度交流時間。

「那個皮工作室」搭配女性特展推出皮件壓印Logo活動(左圖)、展期間至Pinway一樓「8C咖啡」(右圖)說出通關密語「我是可愛的女生」，即可享有下午茶限定優惠價189元。（圖片來源：高雄市青年局提供）

Pinway進駐的創客團隊「那個皮工作室」以目前最夯的地毯槍創作居家小物，重新詮釋女性生理意象，也用服裝設計隱喻傳統性別刻板印象與自我探索議題，並於展期週末推出壓印皮件專屬Logo活動。另外展期至Pinway一樓的「8C咖啡」說出通關密語「我是可愛的女生」，即可享有限定下午茶品項專屬優惠價189元。