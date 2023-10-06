2024亞洲盃五人制足球賽明年4月將在泰國舉辦，中華隊資格賽與澳洲及衛冕軍日本分到H組，賽事7至11日在北市大天母校區體育館進行。中華隊教頭阿迪爾（Jose Adil Amarante）今天在賽前記者會表示，透過之前到韓國、泰國移訓的高強度比賽，希望提升球員實力，達到晉級的目標。

中華五人制男足去年成功重返亞洲盃會內賽，資格賽抽籤位列第2檔次，不過籤運不佳與4屆冠軍日本同組，澳洲則因從2016年後未能打入五人制亞洲盃，抽籤屬於第3檔次。但也因為我國取得資格賽H組主辦權，讓台灣球迷得以現場欣賞中華隊與兩支足球強權的對抗。

阿迪爾在記者會提到日本隊陣容整齊，堅強的實力一直是亞洲甚至世界級的勁旅，但中華隊在自家主場出賽，會全力以赴爭取晉級會內賽的資格。澳洲教頭道寧（Miles Downie）則說日本是亞洲冠軍，本次資格賽是能面對最強球隊的賽事，盼能拿下亞洲盃門票。

頭號熱門日本隊總教練木暮賢一郎則提到這次順利從海外徵召強援，首要目標先過7日首戰澳洲這關，穩扎穩打朝會內賽前進！

五人制亞洲盃資格賽透過8個小組決定15張門票，分組第1直接晉級，8個分組第2也只淘汰戰績最差的一組，中華隊雖然遭遇強敵，若拿第2也有絕佳出線機會，3場比賽都在晚間7時進行，中華隊9日對陣澳洲，11日迎戰日本。