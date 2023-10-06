瑞騰國際進口美國豬，卻標示加拿大豬混製重組肉片販售到火鍋店、加工廠，新北市衛生局追查，發現進口商瑞騰國際在進口源頭就將美豬改標為加拿大豬，已明顯觸犯《食安法》。國民黨團今召開記者會，揭露農業部提出專案進口方案在後，畜產會追溯生效日期15天，獎勵公告卻在1個月之後，質疑「助紂為虐」，瑞騰國際猶如進口巴西蛋的「超思」翻版。他們呼籲，各縣市應專案稽查，還給民眾食安。

國民黨立委李德維表示，美豬遭進口商洗產地變成加拿大豬流入市面，這不僅僅是水很深，而且「水很油」。根據「財團法人中央畜產會 112 年維穩我國豬肉供應及建立國內豬肉儲備量獎勵辦法」，獎勵對象是「今年 5 月 1 日起至 9 月 30 日止進口或使用進口豬肉之肉類銷售或加工相關業者。」這份公文是依據農委會5月15日公函辦理；這代表了，實施在前，公函在後，又再玩往前追溯把戲。

李德維指出，若從5月1日開始大量進口豬肉，這代表了有人事前知道，蔡政府即將開放豬肉專案進口。令人感到有貓膩的部分，是在獎勵方式的第2點：「每張進口報單僅補助一次……得由進口業者及其下游使用進口豬肉業者自行協商申請補助。」這表示進口商和下游業者都可以提出申請補助。

要點中還提到，「倘該批進口豬肉由一位以上使用進口豬肉業者購買，其總量應由報關單上進口豬肉納稅義務人管控，並提供報關單影本及用印以示負責。」李德維認為，這代表進口商和下游，可以自行協調誰來申請補助，若進口商分批進口，可以自行分配哪一批由誰來提出申請補助，或由一人申請後，多人可分配補助款。

「中央畜產會真的玩很大」李德維說，中央畜產會補助規定是在6月2日才在官網公告，農委會是在5月15日發函給中央畜產會，準備執行專案進口補助計畫，而中央畜產會把補助時間追溯到5月1日生效。這樣，水不深、水不油嗎？

中央畜產會在10月5日對外說，限時限量獎勵進口豬肉有成效，且聲稱到目前為止，申請進口豬肉數量僅5186公噸，目前尚未核撥獎勵。李德維質疑，5月初到9月30日止，進口豬肉都進到國內了，進口商難道都不會申請獎勵補助嗎？還要繼續玩文字遊戲和數字猜謎遊戲？實在令人無言。

李德維表示，包括農業部、食藥署在內，國人是質疑洗產地的問題，這些部會卻帶風向在進口豬肉是否含萊劑，如此混淆是非黑白的說法，還敢拿出來講，真不知道現在的官員，到底是怎麼了？

國民黨立委林為洲表示，自從蔡政府開放美豬之後，國民黨團就開始注意美豬進口數量的問題，消基會率先公布進口1500公噸的美豬，流向不明，衛福部食藥署的解釋是進口美豬市占率僅0.4％，所以市面上看不到美豬。

林為洲痛斥，事實上5月份美豬開始大量進口，到了10月4日，共進口了10452.71公噸，因為農委會推出專案進口豬肉政策，透過畜產會對外公布，進口每公斤豬肉補助6元，讓進口商有利可圖。更可惡的是，進口美豬居然洗產地變成加拿大豬，還用納稅人的錢去補助進口商，洗產地的美豬流入火鍋店、小吃店，已經被民眾吃下肚，還找不到流向，這不是蔡政府助紂為虐嗎？

林為洲說，在進口美豬的進口商中，瑞騰國際有限公司進口美豬將近5萬公斤，卻直接將標示改為加拿大，一手拿農委會補助，一手洗產地，再將美豬賣給盤商、加工廠，最後流到餐廳、火鍋店、便當店。林為洲認為，這根本就是「超思」的翻版，瑞騰國際是美豬版的「超思」，甚至超越「超思」，在源頭就洗產地。

林為洲指出，9月8日發文向農業部、衛福部和財政部關務署，索取今年1到9月，有哪幾家進口商進口美豬資料，到現在都拒絕提供，關務署甚至回覆索資內容為個資，無法提供進口商名稱；林為洲說，這不是跟超思一模一樣嗎？都不是同一種套路嗎？

林為洲認為，食藥署根本就是故意帶風向，對外聲稱沒有查到含有萊劑的美豬。但問題是，就算是合規的萊豬，就可以洗產地嗎？那乾脆所有進口豬肉都標示伊比利豬好了，價錢不是更好？可以這樣嗎？林為洲要問，蔡政府總要有人為美豬洗產地的事件負責、究責吧？辦公室已經向監察院提出檢舉，要求徹查瀆職官員。

李德維強調，國民黨團對於民眾食安問題，絕對不會輕易放過。國民黨團公開呼籲，各縣市全面啟動專案稽查，對於相關洗產地的問題，一定要給民眾是非黑白的公道，是美國豬就是美國豬，不能搖身一變就變加拿大豬，希望各縣市全面啟動靠自己的力量，還給民眾知的權利以及相關食安。