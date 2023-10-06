一名女網友分享，她有一個親戚是頂大畢業的高材生，目前37歲在一間大公司擔任工程師，近日徵婚提出2個條件，分別是希望女生年齡落在25歲到27歲，並從事師字輩的工作，引起網友熱烈討論，不少人表示，刻意想找年輕的女生很扣分。

一名女網友在Dcard上分享，她的親戚是頂大電機系碩士畢業的高材生，目前在一線IC設計公司擔任工程師，近日想要徵婚，並強調徵求條件僅2點，完全不會看外表，首先希望女生的年紀落於25歲到27歲，再來就是希望女生從事「師字輩」的工作。

原PO表示，親戚本身條件還算可以，工作穩定，外表乾淨整齊，身高175公分、體重70公斤，有戴眼鏡，今年37歲，過去不曾結過婚。不知道這樣條件的男生，大概會是幾分，不知道在25-27歲的女生眼中，有錢的熟男有加分嗎？

貼文引起網友討論，「這麼老了還刻意想找年輕的，讓人覺得很不舒服 」、「刻意要求差10到12歲女生，有扣分欸」、「37歲，卻想找25到27歲的師字輩女生，難怪會單身」、「外表不要求，比女生說『長的順眼就好』還唬爛」、「才25到27歲真的不會想找37的欸，好老」、「個性才是重點吧！身邊這種條件的人不少，就差在個性，單身這麼多年必有原因」。