基隆市信義市場平日上午買菜人潮眾多，設有多處機車停車位，但下午後就較少機車停放，也形成空間浪費。對此市議員陳宜（中）與市府會勘，會後市府同意增設約6格汽機車共用車位，汽車可停放時間為下午3時至晚間10時。（市議員陳宜提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市信義市場平日買菜、逛市場人潮眾多，位於信二路段機車停車格上午一位難求，但下午3點過後較無停靠，但附近住戶汽車卻苦無停車位。基隆市議員陳宜為解決此問題，請市府會勘，希望可增加畫設汽機車共用格位。交通處會勘後，同意擴大畫設，而汽車停靠時間為下午3時至晚間10時，並依路邊停車收費，超過時間未開走，就視同違規停車處置。

基隆市信二路靠近郵局、區公所一帶住戶表示，在路旁兩側有畫設機車停車格，上午因為到信義市場買菜的人潮很多，騎車比較方便，因此機車格都爆滿。但相對下，汽車格位有限，住戶下班回來後要找汽車格位很困難，但機車格卻空蕩蕩，卻停上去又違規，相當困擾。

議員陳宜表示，白天買菜民眾要停機車，到了晚上住戶有停汽車的需求，開放時段路邊機汽車共用，可讓附近住戶晚間回家多一些位子可以停放，物盡其用，互蒙其利，會勘後交通處同意改畫汽機車共用格位。

立委蔡適應服務處副主任潘俊宏則表示，因信義市場特殊的停車時段需求，畫汽機車共用格位符合居民期待，也不影響買菜民眾停放，服務處協助爭取畫設。

交通處停車管理科長張以正表示，靠近信義區公所前原來已有畫設部分汽機車共用停車格，同意再擴大到郵局、市場附近路段，約可再多出6格汽車格位。

市府表示，共同格位汽車可停時間為下午3點到晚間10點，並依該路段路邊停車每小時20元收費，會利用藍色線條標示出可停位置，也會註明停放時間，避免民眾誤停或超過時間。

市府提醒，如超過時間未開走，視同違規停車，警方會開單告發，因此車主停放要注意時間；一般機車部分則24小時都可免費停放。