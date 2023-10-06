2024選戰進入倒數階段，總統參選人能源政策備受矚目，國民黨的總統參選人侯友宜日前投書外媒時主張，透過有序轉型，逐步調高綠能比例、降低對煤炭等化石燃料的依賴並強調節能、增加乾淨能源的占比，而核電將是朝向此一未來目標的重要過渡方式。侯陣營有自信，這條減碳途徑比民進黨更快達成淨零碳排，做到「環境永續、國家安全、人民健康、有序轉型」目標。其相關政策曝光後，引發外界關注。

2024總統大選腳步接近，關鍵議題即為兩岸外交。身為最大在野黨─國民黨的總統參選人侯友宜日前於訪美期間，以「台灣的中間路線：國民黨總統候選人的兩岸避戰方案」為題投書外媒Foreign affairs《外交事務期刊》，暢談其國防外交及兩岸政策，也是侯完整而非常重要的論述；但當時正逢國內爆發進口蛋爭議，相關內容未受到應有關注，或僅有片段呈現，《中時新聞網》經整理後採系列形式報導，讓國人深入了解重點內容有哪些。今為系列六。

無論周遭情勢如何險峻，侯友宜指出，台灣也必須因應國內的問題。正如同許多國家一樣，疫情後的台灣仍面臨許多內部挑戰，而面對高度不確定性，如何建構台灣的韌性，也是我未來作為總統責無旁貸的義務。

首先，侯友宜談到，能源安全對我們的國家至關重要，而台灣作為島嶼，這個議題在封鎖或戰爭發生時尤其重要。台灣95%以上的能源依賴進口，再加上高科技產業需要穩定的能源供應，所以維持核能發電非常關鍵。建構台灣的能源韌性不僅是國家安全的考量，也是經濟發展的需求。由於民進黨的2025非核家園能源政策躁進且不切實際，侯友宜因此主張透過有序轉型，逐步調高綠能比例、降低對煤炭等化石燃料的依賴並強調節能、增加乾淨能源的占比，而核電將是朝向此一未來目標的重要過渡方式。唯有如此，台灣才能逐步完成2050零排放的目標。

侯友宜強調，會務實地增加再生能源的運用，並在確保安全無虞下有效率地使用既有的核能。更重要的是，也要重視有效率的節約能源及調節供需，包括投入節能、儲能、及智慧電網的建構，確保供電充足及穩定，並逐步調高綠能的配比。