廖先生(化名)曾是一位優秀的律師,擁有一個幸福美滿的家庭。一天,廖先生起床後發現自己在一個陌生的環境中。他四處張望,完全不記得自己住在哪裡。他試圖回想自己的家庭和工作,卻無法憶起這些重要的細節,這讓他感到非常困惑和害怕。

在接下來的日子裡,廖先生開始經常忘記基本的日常事務。煮飯時,總是忘記自己正在做什麼,即便發現熱水壺鳴叫或菜燒乾了,也不記得自己正在煮飯。他也忘記自己有洗衣服,常常衣服洗好了卻沒有晾。這些事情讓他感到沮喪和無助。他的財務狀況也開始受到影響。有一天,他發現存摺上的錢突然變少了,卻不記得自己有領錢出來。更讓他困惑的是,有時候會有包裹送到家,裡面有他買的東西,但他卻毫無印象。

隨著症狀進展,廖先生在溝通中遇到困難,例如結帳時忘記要給多少錢,或者想要抄下對方講的東西卻不知道對方講了什麼。他也無法表達自己的想法和情緒,常常找不到適當的詞彙來描述,只能用生氣和肢體語言表達。

當症狀變得越來越嚴重,他開始對人臉辨識困難,無法辨認誰是誰,甚至對自己的家人也感到陌生。他的空間感覺混亂,分不清衣服的上下左右,也常常把物品放在奇怪的地方。

他的家人感到無助和心痛。他們努力支持他,提供愛和關懷,但他們也經常面臨著挑戰,需要學習如何應對和管理這種疾病帶來的影響。

失智症是一種常見的神經退行性疾病,隨著人口老齡化的趨勢,其影響和挑戰日益突出。針對廖先生這樣的失智症處理,早期辨認、診斷和及時介入是關鍵的步驟。本文將探討失智症處理的各個重要階段。

●早期辨認失智症狀

許多人前往神經科求醫,主訴是最近常常忘東忘西,擔心自己有了失智症。不過像這樣這麼有「病識感」的人,常常都只是「健忘」,也就是暫時性的短期記憶障礙,可能是因為分心、壓力或睡眠不足所導致。人們可能只是偶爾忘記某些事情,但仍能完成日常工作和活動。一般來說,健忘的症狀可以隨著休息、放鬆或提醒而恢復記憶。

相較之下,失智症是一種嚴重的認知功能障礙,常伴隨著記憶障礙和認知能力的退化。這些症狀對患者的日常生活和行為產生了明顯的負面影響。以廖先生的症狀來說,我們可以將其歸納為幾種不同的類別:

1. 經驗記憶障礙,容易遺忘近期生活中,食衣住行的點點滴滴。如忘記正在進行的活動,像是煮飯或洗衣服,可能導致食物過熟、菜燒乾或衣服未晾。忘記自己領過錢或花了錢,導致財產減少而不知原因。有些人甚至在搭車時忘記自己在哪裡、要去哪裡;有些人則無法區分已完成的工作和待辦事項,造成焦慮和困惑。

2, 知識記憶障礙,主要針對曾經擅長的技能產生遺忘。例如忘記料理的方法,即使看到原料也想不起來要怎麼處理;對熟悉地點感到陌生,也無法描述自己的住址。

3. 溝通與閱讀障礙。如果工作記憶受到影響,可能造成心中所想瞬間消失,例如結帳時忘記前一秒店員提示的金額、或者對於對方講話的內容或無法理解自己所說的話;另外患者還可能難以理解和記憶長篇文件或電視劇情。對於新購買的物品,即使閱讀了說明書也無法通盤理解內容,不知如何使用。

4. 五感問題,包括視覺、聽覺、觸覺、嗅味覺都可能較不靈敏。在視覺方面,可能難以辨認人臉,或無法分辨形狀和顏色。而感覺異常或遲鈍,也可能因洗澡時水溫過高導致燙傷、無法辨別食物種類或尿液排出感覺困難導致失禁。

方向感和時間感覺混亂,常常迷路,不知道該往哪裡走。出門時,無法掌握時間,導致活動延誤或超時,嚴重者甚至無法區分日夜節奏。

5. 幻覺和判斷問題:失智症患者有可能看到不存在的人或物,或聽到不存在的聲音。另外判斷力減退可能使得患者相信錯誤的訊息,導致誤解和困惑。

這些失智症的症狀多樣且會隨著疾病的發展而加劇。了解症狀的廣度和影響可以幫助提供更好的支持和照顧,同時促進患者的生活品質。對於預防、治療和管理失智症的研究和發展也非常重要。

●早期診斷

進行早期診斷有助於確定失智症的類型,例如退化型失智或續發型失智,並採取適當的治療和管理策略。早期診斷還可以提供患者和其家人更多的時間來進行生活安排和計劃,並提前接受相關的支援和資源。失智症的診斷是通過一系列的檢查和評估來確定的。根據失智症的類型,可能需要進行不同的檢查。

退化型失智症,如阿茲海默症和額顳葉退化症等,通常需要進行智力測驗來確認診斷和評估病情的嚴重程度。智力測驗可以提供關於認知能力、記憶力和思維能力的詳細信息,並有助於鑑定和選擇適合的治療藥物。

對於續發型失智症,如與中風、水腦、腦瘤相關的失智症,頭部影像檢查是必要的。這些影像檢查可以確認是否存在腦中風、水腦、腫瘤等疾病,同時觀察腦部組織的萎縮程度,以評估病情的嚴重程度。

另外,抽血檢查也是失智症診斷的一部分。抽血可以檢查維生素缺乏(例如吃全素導致的維生素B12缺乏)、甲狀腺功能異常、病毒感染以及肝腎功能等。這些檢查有助於排除其他可能引起認知障礙的潛在原因,並確定失智症的診斷。

綜合這些檢查結果,醫生能夠綜合評估患者的病情和症狀,確定是否存在失智症,以及失智症的類型和嚴重程度。這對於制定適當的治療計劃、提供支持和護理,以及幫助患者和家人應對失智症至關重要。

●及時介入

及時介入在失智症的處理中有著關鍵作用。治療失智症是一個複雜的過程,其中包括多種不同的介入方法和治療選擇。以下是一些常見的治療方式,可以協助患者從失憶的幽谷重新爬坡。

1. 音樂治療:音樂被認為對大腦產生積極影響,可以提升情緒、記憶和認知功能。通過聆聽音樂、參與音樂活動或學習樂器,可以促進患者的心理和身體健康。

2. 光線治療:光線療法可以改善患者的睡眠品質、增加精力和改善情緒。曝露於自然陽光下或使用特殊照明設備都可能對失智症患者有益。

3. 懷舊治療:回憶過去的時光對患者的情緒和認知能力有積極影響。透過翻閱照片、聆聽故事或觀賞舊影片,可以喚起患者的回憶,提供情感支持。

4. 芳香治療:某些香氣可以刺激大腦並促進情緒穩定。例如,薰衣草或橙花的香氣被認為有放鬆和舒緩焦慮的效果。

5. 運動治療:適度的運動可以改善患者的身體健康和認知功能。太極、瑜伽和散步等低強度運動對失智症患者有益。

6. 學習治療:透過學習新技能、參與課程或進行認知訓練,可以刺激患者的大腦活動,增加腦力活動和思考能力。

此外,藥物治療在失智症的管理中也存在重要的作用。以下是一些常見的藥物類別及其用途:

1. AChEI(乙醯膽鹼酯酶抑制劑):例如愛憶欣、憶思能和利憶靈,可幫助提高神經傳遞物質的水平,以改善認知功能。非典型抗精神病藥物:這些藥物(例如鎮靜劑)可用於處理失智症患者的行為和心理症狀,如幻覺、妄想和焦慮。

2. 抗抑鬱藥/抗焦慮藥:用於治療失智症患者可能出現的抑鬱和焦慮症狀。失智的患者常常因為能力衰退,導致自卑感,甚至產生情緒的問題,而情緒失調也有可能反過來惡化失智的症狀,造成了惡性循環。因此針對失智的患者,需要規則的情緒篩檢,才不至於遺漏。

3. 安眠藥:許多失智症患者會合併睡眠問題,而睡眠品質不良可能造成日間精神低落,使得思考更加遲緩。另一方面,許多安眠藥也會有惡化心智功能的副作用。如何在其中達成平衡,醫療人員、患者與家屬應共同討論,達成共識。

4. 抗癲癇藥:大腦退化有可能造成老年人的癲癇症。這類型的癲癇,有時並不一定會抽筋,反而是以心智、意識的迅速變化及起伏做為表現。有這樣症狀的患者,不妨安排腦波檢查,以排除潛在的癲癇。

心智訓練和神經運動訓練也是新興的治療方式,許多臨床研究正在針對這些訓練的效果進行探討。心智訓練通常包括各種認知活動和記憶訓練,旨在保持和提高大腦功能。神經運動訓練則可以透過一系列的運動和活動,促進左右腦的平衡和協調,提升神經系統的功能。此外,一項名為Neurobics的方法也被用於失智症的治療。這是一種運用不習慣的方式進行日常活動的訓練方法,例如從不同的方向下床、用另一隻手刷牙、走不常走的路、用不一樣的順序工作等。這些活動可以刺激大腦的神經連結,保持大腦活躍和靈活性。

總之,治療失智症是一個綜合的過程,結合多種不同的治療方法和干預策略。這些方法旨在改善患者的認知功能、情緒狀態和生活品質,並提供他們所需的支持和護理。治療的目標是幫助患者在失智症的挑戰中重新獲得自主性和獨立性。

●結論

失智症的處理涉及早期辨認、早期診斷和及時介入的綜合措施。通過早期辨認和診斷,患者可以及早獲得相應的治療和支持。及時介入措施如藥物治療、心智訓練和社區活動有助於延緩失智症的進展並提高生活品質。同時,後期處理的重點是處理併發症和提供支持給家屬和社會福利。綜合來看,全面的失智症處理策略可以改善患者的生活,同時減輕他們的負擔和提供必要的支持。在醫學生的教育中,有句耳熟能詳的名言:To cure sometimes, to relieve often, to comfort always。不過對於照顧失智症患者,也許我們得用更踏實的態度,也就是To cure never, to care as possible, to comfort always,以提供患者更好的照護。

本文轉載自臺大醫院雲林分院