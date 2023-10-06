韓國女團Girl’s Day隊長素珍傳出喜訊，與知名韓劇演員李東河情定終生，婚禮將於今年11月舉行，消息曝光後讓粉絲紛紛獻上祝福。

Girl’s Day隊長素珍和演員李東河傳出結婚喜訊，雙方經紀公司隨即證實此消息，並於稍早發出聲明稿，內容寫道：「演員李東河和朴素珍將彼此視為珍貴的伴侶，決定共結連理」，婚禮預計於今年十一月舉行，由於採用非公開形式，僅邀請雙方摯親好友參加，也希望外界對邁入人生新階段的這對佳偶，獻上最誠摯的祝福。

朴素珍2010年以女團Girl’s Day出道，發行過無數膾炙人口的歌曲，像是《Something》、《Female President》、《Ring My Bell》等，至今仍讓粉絲朗朗上口，不過2019年合約到期後，全員雖未續約，但團體依舊不解散，她則是轉往戲劇圈發展，至於李東河則演出過《信號》、《夫婦的世界》等知名韓劇。