神基投控旗下子公司神基科技(Getac)其X600系列全強固型行動工作站已榮膺2023年Good Design Award設計大獎通訊產品 (ICT Equipment) 類別獎項。X600系列結合了一致的設計語言、卓越的材料結構和整體軍用等級的強固特性。專業人士若需在艱困的工作環境中發揮最大生產力，此系列產品提供極佳性能。

X600系列依據Getac在國防、石油、天然氣和公共事業等領域客戶以及終端使用者的實際需求，提供許多創新設計功能。如X600的可伸縮手把增加移動工作站的移動便利性。免工具就可更換部分配件的設計，讓使用者能快速且輕鬆的調整部件配置。而全強固 MIL-STD-810H 認證的品質，可提供現場作業所需的絕佳可靠性。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「Getac產品的設計初衷來自於客戶需求，期望客戶能夠運用我們的解決方案來幫助他們克服日常工作中面臨的挑戰，而X600系列便是在這個理念下應運而生。非常榮幸能獲得Good Design Award設計大獎的認可，未來也將持續打造優質客戶體驗、提升專業人士現場作業效率的解決方案。」