每個人都會變老，但面對年齡增長的態度不盡相同，有些人不管年紀多大，依舊保持積極主動的心態。日本運勢網站「占TV」近日分享4血型對老化的態度，例如A型認為變老是正常現象，並不重視外表，而B型保持外貌最厲害，看起來比同齡人年輕。

▎A型—正常老化

A型人認為正常老化是最好的狀態，所以當他們變老時，並不會努力讓自己看起來更年輕，穿著符合年齡的服裝，對於A型人而言，老化並非壞事，隨著年齡的增長，擁有更多經歷與磨練，心態上變得更沉穩，能獲得更多人的信任。

▎B型—努力保持年輕外表

B型人就是不服老，希望看起來永遠年輕，一旦意識到活動力下降時，就會產生危機感，透過各種方式幫助回春，有些人是養成運動習慣，維持身材曲線，有的則是嘗試醫美，努力也會獲得回報，B型人外表確實看起來比同齡人更年輕。

▎O型—年齡越大越有魅力

O型人不受年紀限制，始終保持活力，活潑又好動，做什麼事都很有幹勁，不喜歡把年齡當成放棄的藉口，始終保持好奇心和挑戰精神，還會學習新事物，積極與年輕人互動，隨著年齡增加，人脈反而越廣，獲得的知識、金錢越多，更有吸引力。

▎AB型—保持悲觀態度

AB型人對老化持悲觀的態度，認為隨著年齡增長，就不能再穿可愛、年輕的衣服，就連體力和精神都會下降，不僅如此，在職場上，不喜歡年齡越大責任越大的感覺，希望在年輕時多做一些有趣的事情，老了沒精力才不會後悔。