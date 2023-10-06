中國醫藥大學附設醫院乳房外科醫師劉良智表示，小宛罹「HER2弱陽性乳癌」癌細胞轉移至眼窩，接受「魔術子彈」ADC藥物治療不到1個月獲大改善。（潘虹恩攝）

小宛30歲時罹乳癌2期展開治療，4年後眼部產生視覺疊影、眼白水泡、無法閉合等，發現是癌細胞轉移至眼窩。她堅強抗癌，今年被評估罹患乳癌新分類「HER2弱陽性乳癌」，接受「魔術子彈」ADC藥物治療，不到1個月即改善；台灣癌症基金會6日於台中福華大飯店舉辦記者會分享案例鼓勵病友。

根據國健署109年癌症登記顯示，乳癌是國內女性第一好發癌症，每年新增1.5萬人，相當於每35分鐘就多1名乳癌病友。每年10月是「國際乳癌防治月」，台灣癌症基金會6日於台中福華大飯店舉辦案例分享記者會，鼓勵乳癌病友積極迎戰病魔。

小宛30歲無意間發現乳房硬塊，確定罹患第2期乳癌，術後辭職休養，未料4年重返職場開始出現視覺疊影、眼白冒水泡、眼球外凸、眼睛無法閉合、畏光與易流淚等症狀，發現竟是乳癌細胞竟長到眼窩，多位眼科醫師建議摘除眼睛保命，但堅持抗癌不放棄，今年終於等到好消息。醫師評估小宛屬於新的乳癌分類「HER2弱陽性乳癌」，接受「魔術子彈」ADC藥物治療不到1個月，小宛眼窩腫瘤明顯縮小，眼睛症狀也獲得改善。

中國醫藥大學附設醫院乳房外科醫師劉良智表示，過去乳癌類型大致分為荷爾蒙陽性、HER2陽性與三陰性乳癌，各有相應治療方式。近年臨床發現，有一群癌友治療效果不佳，復發率高，進一步發現HER2表現不能只區分「陽性」與「陰性」，介於中間的「弱陽性」也是影響治療效果的關鍵。

劉良智指出，「HER2弱陽性乳癌」是乳癌的新分類，占所有乳癌病友一半左右。「HER2弱陽性乳癌」可優先考慮「魔術子彈」抗體藥物複合體（ADC，全稱Antibody-Drug Conjugates）治療。研究顯示，轉移性HER弱陽性乳癌病友接受治療後皆獲改善。

彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心醫師陳達人表示，ADC抗體藥物複合體以「連接子」結合標靶藥物與細胞毒殺藥物，相較傳統化療屠殺式攻擊或單用標靶，能精準將毒殺藥物送進癌細胞，副作用也較小。不僅如此，部分ADC藥物搭載的細胞毒殺藥物，細胞膜通透性佳且數量多，既能攻擊主要的腫瘤細胞，也能對鄰近癌細胞產生毒殺效果，引發「旁觀者效應」，改善癌腫瘤異質性導致的抗藥性問題，降低復發風險。

台灣癌症基金會執行長賴基銘呼籲，現在臨床上的乳癌治療選擇愈來愈多，尚有許多新藥陸續研發問世，希望乳癌病友保持勇敢與樂觀，遵循醫囑及早且規律治療，戰勝乳癌不是夢。