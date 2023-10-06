國民黨立委洪孟楷。（本報資料照片）

瑞騰國際進口美國豬，卻標示加拿大豬，混製重組肉片販售到火鍋店、加工廠，還被查出在進口源頭就將美豬改標為加拿大豬，明顯觸犯《食安法》。國民黨立委洪孟楷今於黨團記者會上表示，若洗產地為真，就重重打臉蔡政府執意開放美豬進口的政策，他也質疑，農業部5至9月份專案進口豬肉，根本沒有達到平穩效果，且過程中美豬進口增加了9693.24公噸，到底跑到哪，是否產地也被洗掉了？

洪孟楷表示，食安問題是不分朝野、不分黨派，一同為國人把關、捍衛。現在出現美國進口豬肉洗產地的狀況，是否有人打著平穩國內豬肉價格，利用專案進口上下其手？這其中是否有貓膩？國民黨團持續追蹤。

洪孟楷指出，今年初包括國民黨立委和民間團體，就已經提醒農委會豬價已經出現飆漲狀況，是否國內市場供需出現問題？是否與國內本土雞蛋一樣？當時的農委會主委陳吉仲在3月12日對外掛保證，毛豬供應無虞，有信心充足，已經啟動台糖調配豬隻。

洪孟楷質疑，到了4月10日，農委會發現不對了，毛豬價格仍舊持續飆漲，於是啟動專案進口3000公噸豬肉穩定產銷。但是，根據畜產會6月公布專案進口豬肉量，不是3000公噸，而是5萬公噸，中間僅一個月時間，進口數量相差16.6倍。若以每公斤補助6元，預算規模從1800萬元，飆升到3億元；這中間到底發生了什麼事情？

洪孟楷說，根據進口美國豬肉與加拿大豬肉數量統計表，到今年4月28日為止，加拿大進口豬肉數量為8811.15公噸。但在畜產會公告專案補助進口豬肉之後，從5月到10月4日為止，進口加拿大豬肉量為33023.47公噸，不到半年時間增加了24212.32公噸。

美國豬肉部分，今年初到4月28日為止，進口759.47公噸。5月初到10月4日為止，進口了10452.71公噸，增加了9693.24公噸，成長10倍之多。洪孟楷質疑，中間到底有沒什麼問題？農委會在3月告訴國人供應無虞，4月宣稱只專案進口3000公噸豬肉，到了5月突然變成5萬公噸，是誰獲利？

洪孟楷表示，更重要的是，根據5月份市場毛豬價格，總平均每公斤都在85元至93元間。9月份市場毛豬價格總平均在89元－110元間，飆破百元。換句話說，5至9月份專案進口豬肉，但國內市場毛豬交易價格出現破百元，根本沒有達到平穩效果。

洪孟楷指出，消費端出現洗產地狀況，明明是美國豬肉，竟然標示為加拿大，業者也很誠實地說，如果標示美豬，根本沒人買。那麼，請問蔡政府，9693.24公噸的美豬跑到哪裡去了？美豬在哪裡？是不是都被洗產地洗掉了？

洪孟楷強調，如果洗產地是事實，就重重打臉蔡政府執意開放美豬進口的政策。當初開放美豬時，陳吉仲又再掛保證「溯源管理達100％」，現在被查到美豬洗產地變成加拿大，真的是100％？還是0.01％？蔡政府、農業部是不是該出來說清楚？還是一位農業部長下台後，食安就不再把關了？國民黨團會持續追查下去。