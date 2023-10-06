國民黨台南市議員蔡育輝6日在新營區街頭綁國旗，號召民眾一起掛國旗將愛國付諸行動。（程炳璋攝）

國民黨台南市議員蔡育輝準備好2000支國旗，預告8日將把國旗送到國慶晚會每位重要貴賓手中。（程炳璋攝）

國慶晚會8日將在台南空軍基地登場，國民黨蔡育輝、王家貞與李中岑3名台南市議員以為民進黨總統參選人賴清德助選造勢為由，6日揚言將強勢闖關，將500支小國旗送進貴賓區，台南市民政局將協調如何提供貴賓國旗。

今年國慶會英文名稱「Taiwan National Day」引發國民黨從上到下抵制各項國慶活動，國民黨籍台南市議員蔡育輝、王家貞與李中岑主張不迴避，應主動出擊，連袂出席今年在台南市舉辦的國慶晚會，更要在現場發送2000支小國旗給入場民眾，蔡育輝揚言其中500支國旗要現場送到每位國慶重要貴賓手中。

「這是幫賴清德助選」蔡育輝表示，中華民國在台灣是團結各政黨的理念，賴清德號稱總統民調領先，既然主張中華民國是主權獨立國家，更該大肆宣揚中華民國，國慶日廣發國旗對民進黨才有利，不該給人改變現狀、主張台獨的感覺。

今年在台南市舉辦的國慶晚會，主辦方不主動提供國旗，引發藍營不滿，國民黨臨時製作2000支小國旗，準備在台南市的國慶晚會現場發送，台南市民政局評估，民眾在國慶晚會拿國旗雖無不妥，惟現場明定不能攜帶具有攻擊性武器，傾向許可在安檢門口前發送，或者由主辦方收集後放在貴賓區。

「哪有國慶不能發國旗的道理？」蔡育輝表示，進貴賓區發送國旗的意義不同，盼這些重要貴賓揭過國旗後，能認同中華民國國慶。

蔡育輝並率先在新營區大街小巷綁上國旗，號召全民掛國旗，才是真正保護台灣不受大陸侵犯的護身符。