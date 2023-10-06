草蜢28日將在高雄巨蛋舉辦演唱會。（開麗娛樂提供）

香港殿堂級唱跳組合「草蜢」，本月28日將在高雄巨蛋舉辦「RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」，成為第一組唱上高雄巨蛋的香港組合，3人為此十分驚喜與期待，早已馬不停蹄的投入準備，除了持續運動、健身維持體力，在節目的準備上更是花盡心思，3人也分享到這麼多年沒到高雄演出，有太多草蜢金曲想唱給大家聽，將為高雄場準備精彩規劃。

草蜢從今年年初3月睽違十多年重返台灣開唱，而後為了慈善活動來台共襄盛舉，上個月還特別受邀幫彰化慶生，接著就要前進高雄開唱，從年初到年尾都可看見草蜢在台灣出現的身影，一展草蜢與台灣濃厚的緣分；3人開心表示之前因為疫情影響多了一些阻隔，所以今年他們終於可以好好把握機會與世界各地的粉絲相聚，而台灣對於他們都有深厚的情感，都有各自喜愛的美食，有機會多到台灣走走與演出，真的是特別開心與幸福，這次到高雄也將把握機會品嘗高雄美食特產。

10月的演唱會恰適逢萬聖節，草蜢3人笑說真的是挑對好日子，喊話大家不用煩惱要選哪個萬聖節派對去參加，來高雄巨蛋就對了，歡迎大家裝扮各式的造型入場，與草蜢一起共度超級難忘、超級開心的party。「RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」購票洽開麗售票、KKTIX及FAMIPORT。