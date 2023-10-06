藍白怎麼合？民眾黨總統參選人柯文哲直接開出「對賭」的建議，只是一趟美國行回來，國民黨高層像是玩躲避球，還是一個個閃得遠遠的。因為提不出更好的替代方案，也沒有必勝的把握，國民黨只能祭出「高築牆、廣積糧、緩稱王」的策略，先統合內部戰力，拉高黨總統參選人侯友宜民調支持度，一邊思考如何接招。

面對柯文哲步步進逼，國民黨顯得束手無策，最大的問題是黨中央完成徵召後，侯友宜支持度一路破底，而且走不出「老三」的陰影；即便請出前黨秘書長金溥聰操盤，但黨內期待的幾個反轉的時間點全都落空，雖然底部成形後有反彈的跡象，也偶爾躍升到「老二」的位置，但與柯文哲就像麻花捲，始終誰都拉不開與對方的距離。

因此，對於柯文哲放出大絕，要求民調直球對決，國民黨噤聲的噤聲，要不就搬出大黨的身段，宣稱有多少席縣市長、立委、縣市議員，所以侯友宜絕對不可能當副的；但是令人不解的是，侯友宜因為有新北市長，不可能做副總統參選人，但什麼都沒有的柯文哲都敢放手一搏，大不了輸就退選，為什麼侯友宜連表態都不敢？既然國民黨「家大業大」、家底豐厚，為什麼民調就是撐不起來？

侯友宜和國民黨主席朱立倫，以及高雄市黨部主委黃昭順，5日一同拜會前立法院長王金平，據悉，正是為了整合並擴大地方派系以及百工百業的支持力量，正式邀請王金平擔任全國後援會總會長，不過並沒有具體結論。對於這個需要動員、募款的「重責大任」，王金平沒有立即點頭，推說必須請示太座。

曾任17年的立法院長，協調溝通的手腕靈拉活，豐沛人脈自是不在話下，過去藍委最津津樂道的還不是如此，而是找票、找錢的能力，在選區候選人明明找到山窮水盡了，王金平就是有本事能擠出一些選票和糧草；加上幾任總統大選都參與甚深，豐富的操盤經驗一度成為朱立倫屬意競選總部主委的不二人選。但王金平認為主委應該由主席兼任，才能事半功倍、如臂使指，一再謙辭，因此朱轉而力邀王接掌後援會。

尤其10月中將陸續舉辦大型造勢活動，全力拉抬侯友宜聲勢，月底即可驗收成果。被視為藍營陸軍總司令、高雄三山造勢推手的王金平再被相中；此外，前高雄市長韓國瑜也將加入戰鬥團隊，向韓粉發出「穿雲箭」，希望替國民黨拼出人氣。顯然在空戰努力多時之後，黨中央策略專向組織戰，結合目前的地方執政優勢，透過大型造勢秀肌肉之外，同時希望能夠號召倒向鴻海創辦人郭台銘的派系人物歸隊，形塑大團結的聲勢，再與柯文哲對決。