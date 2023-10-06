失智症，又稱為認知障礙症，是一種嚴重影響認知功能的疾病。根據DSM-5（精神疾病診斷與統計手冊第五版）的定義，失智症在認知功能的多個領域明顯退化，如複雜注意力、執行功能、學習和記憶、語言、知覺動作和社交認知等。這些認知缺損明顯影響患者日常生活的自主進行，從比較複雜的日常活動，逐漸到簡單的生活自理能力都喪失。

案例1

身體一向硬朗的李老先生現年78歲，務農退休後現在自己一人住在鄉下老家，太太兩年前過世了。兒女最近回來看李老先生時，發現個性一向一絲不苟的爸爸，家中越來越凌亂，到處堆滿了未開封或用到一半的食品，詢問爸爸時，才發現他反應和以前不一樣，除了看到小孫女卻認不出來、東西常常找不到、情緒也常突然激動起來，甚至和女兒說最近一直有人來家中偷拿東西。鄰居抓到機會把兒子拉到一旁，說：「你爸爸啊，最近常常半夜不睡覺一個人在前廳不知道和誰說話，有時還罵得很大聲，甚至會拿著掃把亂揮......。」

案例2

83歲的林奶奶退而不休，不只固定參加地方社團活動，回來還每天煮的一桌好菜給兒子全家吃。這次因為長期疼痛住院接受右邊髖關節置換手術，手術後第二個晚上陪病的孫女急忙跑來護理站說奶奶很躁動一直要下床，說自己在（已經離開二十幾年的）老家要回去煮飯，又說病房的床簾上都是死去的朋友，要拿打火機點香拜拜，差點就要把病房燒了......。

不只是忘記了：精神行為症狀（BPSD）

除了認知症狀外，失智症患者還經常出現精神行為症狀，英文稱為Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia，簡稱為BPSD。這些症狀影響了他們的情緒、知覺、思考和行為。根據研究，約7~9成的失智症患者在病程發展時都會出現這些變化，不僅使得病人生活品質大受影響，家人和照顧者在處理這些變化時也常感到困惑和挫折。以下舉出兩個案例與大家分享。

●BPSD的5大分類

相較於認知症狀，精神行為症狀的出現更可能導致失智症患者需要住院治療，或者早早地被送入慢性養護機構，大大增加照護費用的支出。

臨床上將BPSD分為5個大類，包括：

1. 憂鬱症狀

2. 妄想（以被偷妄想、被害妄想、嫉妒妄想為大宗）

3. 幻覺（視幻覺最常見，聽幻覺次之）

4. 錯認症狀（最常錯認家裡有其他人、錯認自己的家）

5. 行為障礙（涵蓋非常廣泛，最常有走失、睡眠問題、攻擊以及重複行為）等。

其中行為障礙，特別是攻擊行為以及睡眠障礙等，常比妄想、幻覺等精神病症狀更常造成照顧者困擾也是最常導致病患被送醫的原因。

●神行為症狀的處置原則

醫師在評估BPSD症狀時，需要釐清主要困擾家屬的行為症狀，並詳細評估可能影響或加重症狀的內外科藥物與疾患。治療分為非藥物和藥物兩類，輕度BPSD可考慮非藥物治療，而中到重度需輔以藥物。非藥物治療包括提供穩定環境、規律作息、認知訓練、照顧技巧指導等。藥物治療的目標是緩解症狀並提升照顧品質，以抗精神病劑使用的經驗與證據最為充分，但使用時仍需考慮藥物相互作用、副作用等，並隨時監視BPSD症狀對治療的反應，如症狀已被控制，則儘可能減低劑量以至慢慢停藥。

●急性大腦衰竭：譫妄症（Delirium）

另一方面，譫妄症是一種急性的認知功能障礙，主要由生理疾病（如感染、代謝異常、電解質不平衡）、重大手術、中樞神經損傷、藥物、酒精或毒品濫用所引起，也可能綜合多個因素而引發。這些因素造成大腦功能紊亂，導致意識警醒度變化、注意力不集中、定向感喪失、思維混亂，且常在一天中嚴重程度上下波動。病患也可能出現知覺上面的紊亂如幻覺等，並出現情緒激動、失序的行為等。

●譫妄症的治療

由於譫妄症通常由生理因素導致，因此要給予妥善的處理，第一必須治療影響到腦功能的根本原因，以改善症狀和恢復患者的警醒度與注意力水準。而在生理問題尚在處理中時，欲控制譫妄症狀則可分非藥物和藥物兩方面進行。非藥物處置方面，醫護人員須指導家人或照顧者提供再定向訓練（如給予白板、時鐘給患者在床邊提示人時地資訊），以熟識的人陪病或使用熟悉物品減少患者焦慮，留意可能的視覺、聽覺障礙並矯正之，調整晝夜節律，以及避免刺激物質的使用。藥物處置方面，建議用最低有效劑量的抗精神病劑來控制症狀，並仔細留意可能之副作用，並不建議對所有譫妄病患皆投予藥物。

●失智症的精神症狀與譫妄症之比較

與BPSD相比，譫妄症雖然在某些症狀方面可能類似，但它們之間存在著明顯的區別。如果說BPSD像一間年久失修的老屋，時鐘已經壞了、電線常常短路跳電、馬桶常常不通、下雨屋頂又漏水，那譫妄症就像一間房子現在受到洪水入侵，各種功能都受影響，要待水退去清理完成後才會恢復。

首先，BPSD相較譫妄症，較少出現明顯的生理變化，而譫妄症常有急性的生理疾患。其次，BPSD的發病過程是逐漸惡化的，可能在失智症進展到一定程度時出現，而譫妄症通常是突然發作，並且病程相對較短，如果造成譫妄的因素被排除，可能在數日至數週內好轉。再者，BPSD的症狀起伏較慢，譫妄症的症狀變化則較為明顯且迅速。另外，BPSD中的定向感喪失通常出現在失智症晚期，而定向感喪失是譫妄症的核心症狀之一。此外，BPSD患者的注意力尚可，一般較譫妄症患者好。最後，BPSD患者的睡眠障礙，常以日夜為單位變化，而譫妄症患者的睡醒障礙，常以小時為單位波動。

●結語

為提供失智症伴隨精神行為症狀患者及譫妄症患者良好的照護，需理解這兩群疾病的特點。失智症常伴隨BPSD，影響情緒、思維及行為；譫妄症則多由生理因素引發，症狀急性且起伏明顯。了解兩者之差異後，應設計個別化治療，針對病因及症狀進行非藥物和藥物處置，如此方能幫助病患提供適切的照護，以提升患者與照顧者的生活品質。

本文轉載自臺大醫院雲林分院