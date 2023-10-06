宜蘭縣長林姿妙（右）今天接見亞運輕艇競速項目男子C艇1000公尺金牌得主賴冠傑。（李忠一攝）

我國輕艇競速好手賴冠傑，在杭州亞運奪下男子C艇1000公尺金牌，是國內在該項目奪牌第一人，賴冠傑是宜蘭人，今天（6日）宜蘭縣長林姿妙接見他，並頒發20萬元獎勵金，鼓勵賴再創佳績，賴冠傑說，將備戰明年4月的亞洲區奧運資格賽，盼能挑戰巴黎奧運。

賴冠傑說，他屬於短距離選手，200、500公尺很拿手，但亞運賽事只有1000公尺，他特別緊張，1000公尺很長，怕沒執行好教練下達的戰術；前750公尺眾選手毫無保留地衝刺，他能追到有點幸運。

不過，當時賴冠傑是從大螢幕上看到成績公布，才知道第一名，「當下感動到很想哭！」賴冠傑說，他在體能、技術、力量各方面還要提升，他會準備好明年4月的亞洲區奧運資格賽，想挑戰巴黎奧運。

身為國內奪牌第一人，賴冠傑說，這只是個開始，未來還會有人比他還好；在輕艇項目中，都是烏茲別克、哈薩克、大陸長期壟斷前3名，烏茲別克還有創下4連霸的紀錄。他強調，只要透過努力，台灣人也可以！