斯洛伐克總統府今天表示，在反對軍援烏克蘭的民粹派贏得國會大選後，已暫停就增援烏克蘭計畫做出決定。
斯洛伐克總統府發言人史崔奇涅克（Martin Strizinec）告訴法新社，總統查普托娃（Zuzana Caputova）與即將卸任的總理觀點相同，認為「這個問題的相關決定必須反映最近國會選舉的結果」。
他說，「此時有關軍事援助的決定將形同（為新政府）創先例」，還說即將卸任的政府權力有限。
史崔奇涅克表示，查普托娃「並未改變軍援烏克蘭的立場，她會繼續相挺」。
美聯社報導，府方聲明說：「目前即將卸任的政府批准軍事援助計畫，將為未來選後的政權轉移創造危險的先例。」
民粹派前總理費科（Robert Fico）選前矢言停止軍援烏克蘭，他所屬的政黨在9月30日大選以23%得票率勝出，10月2日獲任命籌組新政府。
親烏克蘭的中間派政黨「進步斯洛伐克」（Progressive Slovakia）以18%得票率居次。
斯洛伐克過去力挺烏克蘭，並且捐贈了武器，包括蘇聯時期的米格-29（MiG-29）戰鬥機。看守政府原本計劃向烏克蘭武裝部隊運送彈藥，並訓練烏軍排雷。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1121006
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