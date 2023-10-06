各大品牌周年慶活動陸續起跑，全國電子10月周年慶將於10月7日正式開打，10月7日至10月15日祭出大家電59折起，還有「1元放大術」加1元帶走精品家電及iPhone 15，全館家電也有9折優惠，消費滿萬天天再抽1萬元現金，還有「數位好秋4重奏」買電腦送「千元好禮」商品、周邊「免單」月月抽、電競電腦滿額享「好禮二選一」、「3C舊換新最高現折$53000」。全國電子更推出「力挺打拼族」優惠方案，可任選A+B+C區家電再享9折，幫助為夢想而努力的年輕族群。

全國電子10月數位好秋4重奏，月月抽周邊免單，3C舊換新最高現折5萬3000元。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

活動期間不僅有買空調、洗衣機、洗衣機、電視4大家電享59折起，消費滿25000送LINE Points 1000點，更加碼抽北海道雙人機票。買空調不只有原廠好禮最高現折1萬元，汰舊換新冷暖空調可享最高5000元節能補助，住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元，貨物稅減徵最高2000元；另外，買冰箱、洗衣機、電視指定商品享滿額好禮送。週年慶期間結帳前綁定全國電子LINE會員，指定商品消費滿額，好友限定天天玩LINE遊戲，天天抽最高2000元折價序號。

全國電子品牌周年慶影片《你在哪，家就在哪》，由導演張榮吉掌鏡，宋柏緯（左）和項婕如演出，獲得熱烈迴響。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

10月7日至10月15日來全國電子買家電使出最強「1元放大術」，指定家電消費滿2萬加1元硬幣換質感生活好物，滿10萬起加1元還有精品家電即刻歸你，滿50萬加1元就能把iPhone 15帶回家。即日起至11月30日，買電子衣櫥「衣起FUN鬆去旅行」登錄發票就抽3名幸運兒，送出價值4萬5千元宜蘭力麗威斯汀度假酒店頂級度假泳池別墅一泊二食住宿券。

全國電子數位好秋4重奏，即日起至11月30日前，電腦與數位周邊推出套組省錢有感，第1重買電腦送「千元好禮」商品；第2重「周邊也瘋狂」月月抽百張免單，活動加碼持續到12月底，買指定資通訊周邊商品單筆消費滿100元就可獲得1次抽獎機會；第3重「電競開趴」電競電腦滿額好禮大放送，滿3萬FOXXRAY電競鍵盤或PHILIPS LED顯示行動電源好禮2選1，滿4萬起還有價值1688的限量開運福箱等好禮或是Vans背包好禮2選1，滿5萬享Jabra Elite藍芽耳機或Office 365個人一年版好禮2選1；第4重買數位商品先享門市優惠，再享舊換新折抵，3C舊換新最高現折5萬3000元。另外，周年慶數位好康再加碼，電腦螢幕也祭出好康活動，即日起至11月30日買螢幕滿3000再抽好禮，電競螢幕、聯網螢幕、Nintendo Switch Lite等好禮。

值得一提的是，全國電子周年慶鉅獻《你在哪，家就在哪》，以年輕人創業為題材，攜手入圍2023金鐘獎破紀錄提名17項的《模仿犯》導演張榮吉掌鏡，邀請到8月發行首張創作演唱專輯正式跨足影歌視三棲的宋柏緯、台北電影節「非常新人」項婕如、洪群鈞3位實力派年輕演員演出，描述3位年輕人一起創業追求夢想的故事。影片一上線引發共鳴，賺人熱淚。