被認為有爭冠實力的韓國，6日迎來退無可退的一戰，交手中國大陸若無法搶勝便和金牌戰無緣，韓國打線此役終於迎來大爆發，全場狂掃16支安打，包含2支全壘打在內轟下8分，最終以8比1打敗大陸，成功拿下最後一張金牌戰門票。

至關重要的比賽，韓國隊並未推出傷癒復出的王牌郭斌登板，不過此戰先發的元兌仁也是狠角色，年僅23歲就入選東京奧運、今年WBC（世界棒球經典賽）國手，本季在KBO（韓職聯賽）繳出7勝6敗、自責分率3.17的優異成績，擔起這場關鍵戰役的先發投手。

2局上韓國攻勢由第6棒姜白虎帶動，率先擊出右外野平飛安打，下一棒金周元先轟1支界外全壘打，隨後抓準揮棒時機和球心，總算將球扛出右外野大牆外，崔智訓再補上高飛犧牲打，韓國二局打完以3比0領先中國。3、4兩局韓國持續擴大比分，首打席敲安的姜白虎再發威，同樣上演開轟戲碼，第4局再靠著3支安打攻下3分，4局結束韓國以6比0領先。

8局韓國在傷口撒鹽，文保景敲出二壘安打帶回2分，下個半局大陸分數終於有變動，陸昀三壘安打幫助球隊破蛋，但還是無法挽回輸球結果。