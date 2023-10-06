和泰集團長期投入ESG相關作為，「TOYOTA一車一樹」公益計畫與慈心有機農業發展基金會合作，克服沿海風大、土壤鹽度高，又常受天災侵襲、惡劣的種樹環境，植樹後搭配3年護樹計畫，成功使海岸苗木存活率高達九成以上。活動累計至今已種值超過74萬棵，減少近23700公噸的二氧化碳，相當於60座大安森林公園的年吸碳量。

和泰集團致力於呼應聯合國永續發展目標(SDGs)的精神，長期投身於社會參與，整合集團內外部資源，以「人、車、環境」為三大公益範疇，積極推動公益活動。觀察到過去30年，台灣部分地區海岸線退縮了100~650公尺，為了讓下一代能擁有藍天、綠地，和美麗的海岸線，自2017年4月起展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，車主購入一台TOYOTA新車，和泰汽車將為車主種下一棵樹，除了吸收二氧化碳，更能水土保持、保護海岸線。

除了「TOYOTA一車一樹」，和泰集團也鼓勵同仁以實際行動響應公益活動，鼓勵關係企業及經銷商共同加入植樹行列，今年度已是第6年舉辦，號召超過120名集團同仁參與；並邀請農業部林業及自然保育署宜蘭分署、慈心有機農業發展基金會一同響應出席，本次種植主要以固沙耐旱的黃槿與林投樹苗為主，除了吸收二氧化碳，更能水土保持防止宜蘭海岸持續退縮，達成保護台灣海岸林與減碳的目標，一同守護美麗的台灣。