當長者年歲漸長，會發現歲月的無情不只出現在外觀及身體，有的長者會感到記憶力減退，部分長者經過神經內科的檢查後，會發現自己可能落在輕度認知功能障礙或失智症的階段。

輕度認知功能障礙是由認知正常逐漸演變成退化性失智症（Dementia，以下簡稱失智症）過程中的一個過渡階段，根據統計，約有50%罹患失憶性輕度認知功能障礙的人會在4年內持續退化成失智症。失智症是一種神經退化性疾病，以阿茲海默症（Alzheimer’s Disease）為大宗，罹患失智症的人會逐漸出現記憶力及其他認知能力的退化，包含時間地點定向感、執行功能、注意力、語言能力、問題解決能力、人際社交能力、甚至動作能力。失智症依靠藥物僅能延緩而非治癒，且照護或處理失智症問題的場所大多在家中，而非醫療場域。記憶力及認知能力的退化程度關係著日後長期的生活困難，對照護者負擔的影響不可小覷。因此，預防或延緩認知功能的退化，是失智症者及家屬最急迫關切的議題。

目前延緩失智症的方式有藥物治療（乙醯膽鹼酶抑制劑及NMDA受體拮抗劑）及非藥物治療。國內外研究顯示非藥物治療對延緩認知退化，維持生活功能具有一定的效果。目前已知保持健康的身體，食用地中海類飲食，固定運動，以及持續訓練大腦，對預防或延緩失智症有所幫助。

前臺北榮總一般神經內科主任劉秀枝教授在其著作中提到，美國的修女研究中，發現有些死後大腦解剖出有中度阿茲海默症退化的修女，在生前的生活功能，認知測驗並沒有太多或明顯的減退，這讓現代無法治癒失智症的人們發現，即便大腦內的澱粉堆積，神經纖維糾結，仍有機會盡量維持失智症者的生活功能。

如何透過非藥物的方式來治療失智症呢？可從以下幾個面向來進行。

• 進行啟發性休閒活動

研究顯示常從事動腦的啟發性休閒活動，與從事被動式休閒活動（如：看電視、聽音樂）比較，4年後罹患失智症的機率較低。啟發性活動如：閱讀、寫作、玩麻將或紙牌遊戲、參加義工團體或慈善活動等。簡而言之，就是盡量參與各項活動，若失智症者在家的生活型態閒散，家庭照顧者不妨安排社區活動，或到失智據點，這些都是很好的選擇。

• 使用記憶策略

1. 分類：請病人記憶一串詞語，練習以分類的方式協助記憶，例如記憶公車、橘子、蘋果、電視、報紙、輪船、榴槤、火車和手機。依交通工具類（公車、輪船和火車），水果類（橘子、蘋果和榴槤）和日常用品類（電視、報紙和手機），透過語意意義和概念整合協助記憶。

2. 圖像記憶：透過視覺編碼的方式記憶物，例如要記得公車、輪船和火車，可以想像一個跨海大橋，橋上有一輛公車，而下方有一艘輪船，遠方的鐵軌上有一輛火車。

3. 覆誦：失智患者家屬常抱怨失智患者同一件事情要問好幾遍，但其實這是他們保留記憶的重要策略，重覆編碼、儲存有助於固化記憶。對於輕、中度的失智患者，可定期安排覆誦地址、電話、家人名字、車牌號碼甚至宗教經文的活動。

4. 紀錄提示：藉由撰寫行事曆或便條紙，協助自己記得日常瑣事或細節，這雖然不主要靠大腦記憶，但記錄的過程，看到提示並回想事件（再確認），讓失智症可以用較輕鬆的方式提取記憶。

• 認知刺激

認知刺激治療（CST）由英國兩位教授，Martin Orrell 與 Bob Woods 開發及監督，適用於失智症者的團體活動。而個人化的認知刺激治療，也被證實可以有效改善失智症者與家人的關係，以及照顧者的生活品質。目前台灣並沒有執行該團體治療，但在安排輕度失智症者的活動時，不妨借重參考認知刺激的原則，例如：徵求意見但不求對錯；不只緬懷過去，更要帶回此時此刻，進一步與當下的狀況作連結與比較，可使用的方法如下：

1. 建立定向感：使用報紙或周圍環境的資訊，詢問跟暗中提示現在的時間、地點或天氣，不只是單純問答，這個目的就是導引失智症者觀察周圍資訊，引導到此時此地。

2. 討論時事：討論現在的新聞時事，以及討論這個新聞時事帶來的觀念，並可以提出這些新觀念與過去觀念不同的地方。比如說生育率下降，現代人為什麼選擇生得少，和過去相比有哪些觀念不同了？

我的人生故事：看看家人和朋友的舊照片和最近的家庭照片。說一說關於家人的有趣故事，和家人保持關係的技巧，個人對家庭的觀念。進一步可以請失智症者說出每個成員的詳細資訊，比如生日和出生地，或這幾年來這些家人的變化。

• 緬懷舊物

中度失智症者無法記得最近的事情，但可記得前幾年甚至是青年時期的事情，藉由過去的經驗、工作時期常用的物品、年輕時聽的流行歌曲、回溯以前過節的習俗和節目，使失智症者的大腦活躍，重溫當時的感受與經驗。

進行活動的原則

在照顧者安排這些活動時，必須先知道，失智症者的表現和一般人不同，他們一遍又一遍的學習不會帶來進步，家庭照顧者要設計並且把閑散時間填滿，也是額外負擔，尤其當失智症者不想做活動，覺得無聊時，或是家庭照顧者覺得失智症者不專心、做不好時，也會覺得煩躁與喪氣。採用以下原則，平衡失智症者和照顧者的需求，會讓建立活動這件事維持得更長久。

• 活動的意義不在於做的結果，而在做的過程

活動過程中，失智症者付出的努力，過程中得到的微笑、對話、討論，比活動的結果（如：做得好不好）來的重要。

• 活動個人化，同時取材於過去的興趣與能力

安排活動需要考慮個人的生活故事，以及現在能力的程度，例如過去喜歡玩撲克牌或橋牌的人，現在可能無法完成複雜的活動，但是可以從撲克牌洗牌，或是看人玩牌得到樂趣。

• 活動必須要能喚回過去工作的感受

失智症者最能從事的是自己喜愛或過去工作經驗相關的事情，例如：農夫仍會從事拔草，家庭主婦需要列出要購買的物品並外出採買。

• 活動最好能夠刺激感官

若活動能刺激各種感官是最好的，例如：拔草可以讓失智症者踩到、摸到濕潤的土地，也能看到不同顏色的植物和果實。

• 活動需要他人的啟動或協助

當失智症者失去開始活動的能力，必須由照顧者先啟動，例如：備好菜品配料讓失智症者下廚。準備好蔥和椅子，示範並告訴失智症者該怎麼撿蔥。

• 活動可以很短

失智症者的注意力長短不一，當我們遇到持續注意力短暫的長者時，要接受他們就只能進行很短的活動，但照顧者可以靈活的設計在一天內重覆執行這些活動，例如閱讀、洗杯子。

• 到處都可以活動

生活當中任何小事都可以是活動，無論是談論時事、學業、婚姻，觀察茶壺的紋路，擺平衣服的摺痕都是活動。

本文轉載自臺大醫院雲林分院