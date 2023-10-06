連日公布「郭璽」音檔的國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯，6日再爆料，表示郭璽將開設有更大的公司，說「後續合約20年、預算140億元，接下來都是我們的。」質疑只當40多天海軍顧問的郭璽為何能掌握預算細節？並強調這些錄音內容，正說明潛艦國造背後荒腔走板的一面。

徐巧芯6日中午接受黃光芹《品觀點》網路節目《觀點芹爆戰》專訪，其中主持人黃光芹口述一段未公開的錄音檔內容，直指郭璽與潛艦國造海昌廠的廠長柳思蘶，談到「後續合約20年、預算140億元，接下來都是我們的。」對此徐巧芯也予以證實該內容，並強調在歷經超思購買巴西蛋，以及高登採購快篩爭議後，這就是民進黨荒腔走板的模式。

「我們是誰？」徐巧芯質疑，兩人是不是唱雙簧必須交代清楚，對於只當40多天海軍顧問的郭璽為何能掌握預算細節？徐巧芯說，當初黃曙光請郭璽來找國外商源，後有劍龍級潛艦延壽、柳思蘶協助預算編列等，錄音內容郭強調「你負責技術，我負責商務」，明確點軍「海軍」兩字，徐巧芯認為郭璽角色不單純，雖然黃曙光去年起開始切割郭璽，但柳廠長的角色及後續都應徹查。

徐巧芯直言，自己辦公室內總共7、8個助理分工聽完10幾個錄音檔，最誇張的是要求翻譯做董事長，錄音檔聽出翻譯及郭璽的語氣，規避我國投審會審查，「教戰守策」跟超思進口雞蛋、高登小吃店進口快篩劑一樣，都是民進黨慣用的人頭公司模式。