小米於9月27日推出Xiaomi 13T Series，在「全面升級、價格不變」的強大吸引力之下，僅9天預購期創下T系列預購量新高，較上一代預購量成長近4成，且Xiaomi 13T Pro佔系列預購量近八成，顯示消費者願意花更多預算購買小米旗艦機款，高度認可Xiaomi 13T Pro感知人心的攝影力與強大創新技術，為小米在高階市場耕耘注入強大信心。

Xiaomi 13T Series於今（6）日起盛大開賣，開賣首日於小米之家台北信義威秀直營店聚集大批前來取機的消費者，除了總價值超過5千元預購禮以外，小米針對在小米之家台北信義威秀直營店前50名排隊取機的預購用戶，祭出$600元郵政禮金加碼禮，更在現場舉辦抽獎活動，直接端出全新發表的Xiaomi 智慧顯示器A Pro 65型乙台（價值新台幣$15999元）讓消費者帶回家，多重好康吸引首位來自高雄的米粉一早八點多即前來排隊。

而活動中，抽到Xiaomi 智慧顯示器A Pro 65型的預購用戶顏先生更開心表示：「Xiaomi 13T Pro發布第一天就立馬下單預購了，特別選擇在小米之家台北信義威秀直營店預購，除了有豐富預購禮品之外，也能享受直營店門市全方位的服務體驗。很期待連假期間帶著Xiaomi 13T Pro，用徠卡影像到處拍照，也非常高興抽到Xiaomi 智慧顯示器A Pro 65型，為家中增添新智慧家電！」

Xiaomi 13T Series自9月27日發表以來，受到全台攝影迷與科技愛好者的關注，特別對於「最輕鬆入手體驗徠卡百年光學影像」、「IP68等級防塵防水」與「聯發科4nm旗艦行動平台」展現高度興趣，其中徠卡專業光學鏡頭首度於2萬元以下手機中搭載，讓更多消費者能輕鬆體驗百年光學的魅力，進而引發消費者爭相體驗「徠卡經典」與「徠卡生動」拍出的不同意境，或開啟Xiaomi ProFocus運動追焦抓拍動態物體，多數消費者體驗完即下單預購，搶在開賣時即可立刻入手。

自9月27日起至10月6日止，Xiaomi 13T Series預購成績驚人，較前代預購總量高出近四成，其中Xiaomi 13T Pro佔總預購量近八成，顯現用戶對小米攜手聯發科打造高階旗艦機充滿信心。此次Xiaomi 13T Series中首度推出Xiaomi BioComfort純素皮革背蓋的「雪山藍」色，果然一舉奪下最熱賣顏色，獲超過四成預購消費者選擇，入手精品皮革般的高雅質感，從手機延伸傳達自我品味。