根據法務部統計，2022年全台地方檢察署辦理電信詐欺恐嚇案件數共有15萬件，查扣的不法所得有25億元，沒追討回來的財產損失估計逾73億元，近期國寶大亨朱國榮5億元棄保潛逃，凸顯台灣司法防逃機制的漏洞，立委林思銘認為應該加速推動保全羈押的制度，避免造成民眾司法有錢判生、沒錢判死的負面印象。

2022年判3年以上徒刑遭通緝的人數為1267人，今年1至8月人數已累計818人，其中不乏許多政經大咖棄保潛逃，重創民眾對於司法的信賴。過去擔任律師的立法委員林思銘認為應該加速推動保全羈押的制度，雖然反對者可能會對於押人取供有所疑慮，但應討論怎樣的執行制度讓犯罪者不能輕易逃亡。有些犯罪者就算被開出巨額保金，仍然會透過許多漏洞去進行逃亡，久而久之造成民眾司法有錢判生、沒錢判死的負面印象。

對於台灣橫行的詐騙問題，林思銘指出，過去考察新竹監獄時，發現超過5成受刑人為毒品及詐騙案入獄，數據驚人。林思銘質疑蔡政府的打擊詐騙已淪為口號宣傳，關鍵因素在於中央機關橫向連結不足，導致預算一直編列、司法基層人員工作難以負荷，但是詐騙問題卻與日俱增。

林思銘提到，為落實司改國是會議「強化刑事訴訟法防逃措施」決議，中央政府也編列2.87億預算，在去年1月12日成立科技設備監控中心，運用科技設備監控交保中的被告，確保偵查、審判執行程序順利進行，但自中心成立至今，院、檢雙方共僅有26案須以科技設備監控，成效不彰。

林思銘認為只要院檢善加利用現有科技監察設備，便可以大大降低被告在偵查、審判程序進行中，利用監控漏洞潛逃的可能性，不明白為何院檢明明手中握有利器，卻不善加利用，讓科技設備監控中心形同虛設。

林思銘更指出，數位發展部、NCC等通訊傳播監管單位並未做好監管的工作，導致博弈、詐騙等不法情事在台灣滋生蔓延，台灣目前只依賴刑事手段效果有限，他認為可以參考澳洲的治理方式，強化相關單位的行政管制，才有可能從源頭控制住，而不會讓檢調疲於奔命。