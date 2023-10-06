嘉義市長黃敏惠（右五）到王宥鈞家貼紅榜，王阿嬤（左六）欣喜道謝。（廖素慧攝）

中華隊健將王宥鈞、黃品睿勇奪第19屆杭州亞洲運動會男子組自由式滑輪溜冰速度過樁奪得金牌、銅牌，2人是嘉義市人，市長黃敏惠今天到兩人的家裡張貼紅榜，向家屬祝賀嘉義子弟為國爭光的喜悅與榮耀。

王宥鈞父母陪同他參加比賽，王宥鈞的奶奶說，5日守著賽事看轉播，心情比孫子還緊張，看到宥鈞拿到第一名，非常高興。

黃品睿媽媽則提到黃品睿從國小1年級接觸溜冰，就是玩樂性質，小3以後才開始比賽，原本也是好玩，卻漸漸產生極大興趣，教練認為他潛力佳，感謝教練指導，還有一路上支持品睿的人，也感謝嘉義市政府挹注經費大力支持。

王宥鈞畢業自宣信國小、南興國中，今年考取嘉義高工，參加2023年全中運、2023年第14屆有氧盃國中男子組等各項全國錦標賽屢次蟬聯前溜單足S型的冠軍，第33屆理事長盃全國滑輪溜冰錦標賽上更以3.994秒打破大會紀錄。

黃品睿現讀民雄農工二年級，畢業自大同國小、北興國中，在2023年第20屆總統盃、2023年第14屆有氧盃菁英高中組等多項賽事屢獲第一名，並在波蘭熱舒夫自由式滑輪公開賽、法國巴黎自由式滑輪公開賽，均奪得自由式滑輪速度過樁的青年男子組冠軍。

黃敏惠表示，第一時間得知嘉義子弟王宥鈞與黃品睿分別於杭州亞運男子組自由式滑輪溜冰速度過樁項目奪得金牌、銅牌，為國爭光，非常激動與欣喜，這是他們個人的成就，更是嘉義市的榮耀，國家的驕傲。

黃敏惠表示，嘉義市運用有限資源包括設立獎金、引介民間資源來培養選手，也要謝謝在背後溫暖支持選手的家人、老師與學校，期許他們在國際體壇繼續綻放光芒。