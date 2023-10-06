《鯨之嶋》將在台中國家歌劇院登場，6日舉辦記者會，劇中將有鯨魚等巨型戲偶現身。（陳淑芬攝）

國表藝三館共製的《鯨之嶋》，結合京劇、南北管音樂、戲偶及現代音樂等多重混搭，擬人化講述台灣地理生態及傳說，鯨魚、雲豹等巨型劇偶帶動全劇高潮。京劇名伶朱安麗飾演火山島「女神」，扮相被譽稱台版「黑魔女」她不諱言，「女神」舉手投足仍有京劇身段，創新的南北管戲劇也成為親子音樂劇。

《鯨之嶋》，由劇作家施如芳、拾念劇集及無獨有偶工作室劇團合作的台灣版的《山海經》，京劇名伶朱安麗、劇場演員崔苔鎬分扮火山島「女神」及浪子「黑潮」詮釋雙方愛恨情仇，劇中並將台灣自然及地理現象擬人化的寓言、神話，將在10月21日及22日在台中國家歌劇院登場，6日舉辦記者會。

「此劇可說是台灣南北管音樂劇！」施如芳表示，以台灣科普知識為根底創作題材，嘗試更換過各種創新設定，在觀眾面前說故事，以寓言、神話手法創新呈現；導演李易修表示，從台灣海洋故事到巨型戲偶創意，都是增加想像力及深入認識台灣的好機會，鯨魚、雲豹等戲偶相當巨大，各由4至6名操偶師共同操作，考驗彼此默契。

飾演火山島「女神」的朱安麗在劇中扮相厚重，還背著像龜殼的裝扮，不少人聯想到根本就是好萊塢女星安潔莉娜．裘莉主演的電影主角「黑魔女」。朱安麗說，雖演出時全然忘記「重量」，但一下台幾乎「腳軟」、氣喘吁吁，頗受挑戰。她不諱言，她身上流著京劇血液，劇中「女神」舉手投足也留有京劇身段。

《鯨之嶋》的作曲家許淑慧說，劇中除了南北管音樂創作，也搭配饒舌音樂風格，還專為台中國家歌劇院演出，打造以南管入門曲調作為主旋律，貫穿全場。