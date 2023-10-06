研究人員今天表示，因夏季越來越熱致積雪層減少，西歐最高峰的白朗峰（Mont Blanc）2年來高度減少逾2公尺，如今白朗峰處於22年前開始精確測量以來最矮的高度。

路透社報導，在法國阿爾卑斯山沙木尼（Chamonix）舉行的記者會中，每兩年會測量白朗峰高度的地形繪測團隊指出，白朗峰目前高度為4805.59公尺，比起2021年9月時測得4807.81公尺，減少2.22公尺。

位於法國的「全國測量師專家聯盟」（UNGE），測量專家塔芬（Cecile Taffin）說：「白朗峰的頂峰就像沙丘一樣會移動，而且這已非我們首次測得白朗峰的高度變化大於2公尺。」

塔芬還說，今年白朗峰的高度會特別矮，很可能是降雨缺乏與酷暑的緣故。

在2001至2013年間，白朗峰測得的高度介於4808至4810公尺，到2007年更測得4810.90公尺的新高紀錄，但自2013年測得4810.02公尺後，白朗峰的高度就開始呈現下滑趨勢。

雖然岩質高峰為4792公尺，但白朗峰的總體高度取決於積雪量，通常在夏天期間會因山頂降雨凝雪，讓積雪層增加。

徠卡測量系統（Leica Geosystems）員工卡得（Farouk Kadded）表示，一般而言白朗峰每年6至9月會比平常高出1公尺，但今年卻沒有，因為今年白朗峰有好幾天氣溫在攝氏零度以上，甚至有到10度的紀錄，白朗峰在6到9月「沒長高」還是2015年以來頭一遭。