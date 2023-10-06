國造潛艦爆發案外案，國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽指控洩密、叛國。馬今（6）日在中天節目《線上面對面》還原整起事件真相，並指控郭璽的話充滿矛盾，且稱郭過去是一個水面艦補給官，對潛艦應該是非常不熟悉的，自己會對其提告，釐清整起事件的真相。

馬文君指出，當初收到相關資料的時候，自己第一個是提供給國防部，我們並不曉得裡面的真偽，所以希望國防部做比較實際的釐清，國防部那時候回報是說，廠商的互鬥，不會對我們潛艦製造有影響。因為是廠商方面的問題，所以她才認為提供給調查局也沒問題。

此外，馬文君還爆料，錄音檔裡面有提到製作假合約，然後韓國很多來的人員是假的學經歷，她就透過外交部請韓國駐台代表處釐清這個部分，對我們國艦國造會不會有影響，「怕我們台灣這邊的人又不知道，還以為是人才，郭璽不是說害他很多朋友被抓，但我們潛艦還提早下水了，裡面充滿了矛盾。」

另針對黃曙光出任潛艦國造召集人，馬文君怒批，黃扮演這個角色非常離譜，已經破壞了文官體制，這件事包括國防部長、海軍司令都沒辦法接觸，這是一個很奇怪的做法，可能是總統蔡英文造自己的模式選擇人才，但此舉就看出其對國防專業不懂，用外行領導內行。