台北市長蔣萬安表示，長遠來看1億元不夠，後續會再向基泰要求增加5000萬至1億元進專戶。（丁上程攝）

大直基泰事故發生後，基泰建設在北市府的要求下，將支應救災及安置的新台幣1億元匯進指定帳戶，不過台北市議員許淑華質疑1億元不敷使用，要求北市府後續要跟基泰提供更多資金到專戶；台北市長蔣萬安表示，長遠來看1億元不夠，後續會再向基泰要求增加5000萬至1億元進專戶。

今日台北市議會舉行例行會，許淑華質疑基泰捐出的1億元不夠用，台北市都發局長王玉芬表示，目前租金補貼已先發一年分，現在把3年的費用匡列、支用的已經達9125萬元，剩下的875萬元還要支付安置期間的生活開銷補助、財損費等。

不過許淑華表示，基泰這幾天火速處分忠孝大樓，並獲利50億元，若是1億不夠，市府是否有跟基泰談，要求他們提高金額；蔣萬安則坦言，1億元對後續來說不夠，但現階段還剩一些，會以長遠來規劃評估，要求基泰提供更多的資金進專戶，至少是5000萬到1億元。

另外許淑華也檢討蔣萬安所提出的6大新制，認為第4點「第四、如果住戶不服鄰損認定的結果，可要求第三方鑑定，鑑定費用由建方先行墊付」，應該要由建商府負責支付；第6點「這個月起，針對全市的地下室開挖階段的工地，提高查核頻率，每個月進行全面清查；過去關於深開挖工地的檢查沒有相關管制，未來會每月展開清查」則應該要上網公開相關的監測數據。

對此蔣萬安回應，每個月都會針對開挖中的工地進行全面稽查，數據都會全面檢視，若有問題一定會公布，後續會再研究如何上傳公開；不過許淑華要求，關於建商支付第三方鑑定費用的問題，北市府要在一周內回應。